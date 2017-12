Tiziano Ferro: “Per il Pigiama Xmas Karaoke il brano lo scelgono i miei fan”

Una tradizione che non mancherà nemmeno per questo Natale: Tiziano Ferro canterà in pigiama una canzone di Natale, e il brano lo sceglieranno i fan

A dare la notizia è stato lo stesso Tiziano Ferro sul suo profilo Twitter ufficiale, Per festeggiare il suo quinto album di platino, conquistato con il suo ultimo album “Il mestiere della vita”, la canzone di Natale che canterà in pigiama, quest’anno la sceglieranno i suoi fan.

Come ogni anno, anche per il Natale 2017 Tiziano Ferro farà un video in pigiama, la vigilia di Natale, cantando un brano natalizio. Il suo personale e originale modo per dare gli auguri a tutti i fan che lo seguono e lo amano.

Quest’anno la novità, annunciata dallo stesso cantante, è che a scegliere il brano in questione saranno i suoi fan.

Ed ecco che si scatena la fantasia di tutti i fan: quali saranno le canzoni messe sul tavolo? E quale sceglierà Tiziano Ferro alla fine?

Tra gli scorsi Pigiama Xmas Karaoke quello che merita di sicuro una menzione è “All I Want for Christmas Is You”, ma le scelte per quest’anno possono essere davvero le più svariate. Non dev’essere per forza un brano di Natale, ma anche un’altra canzone che con le festività non ha niente a che vedere.

Da ricordare infatti anche la versione di “Photograph” di Ed Sheeran cantata da Ferro per la festa della mamma. Insomma, la scelta è in mano ai fan. Sbizzarritevi nelle richieste e vediamo quale sarà la scelta ultima del grande Tiziano.

Nell’attesa, ecco i video dei precedenti Pigiama Karaoke.