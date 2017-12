17 coppie che amavamo “scoppiate” nel 2017

Ad aprile, dopo tre anni insieme, Jenner e Tyga l’hanno interrotto in parte a causa della differenza di età. In un colpo di scena che nessuno si aspettava, lei sembra ora incinta di Travis Scott, il rapper che ha iniziato a frequentare dopo Tyga.

3. Nicki Minak e Meek Mill

Minaj e Meek si sono frequentati per due anni, ma Nicki ha iniziato il 2017 annunciando che è single e “deve concentrarsi sul suo lavoro”. In questi giorni, Meek ha a che fare con i suoi seri problemi, e Nicki è passata a frequentare il rapper Nas.

4. Anna Faris e Chris Pratt

In una delle interruzioni più strazianti di questa lista, ci sono Pratt e Faris che si sono divisi dopo otto anni di matrimonio. Quando iniziarono a frequentarsi per la prima volta, Faris non ci poteva credere quando scoprirono che collezionavano entrambi insetti morti.

Fergie e Josh Duhamel

Nella competizione della coppia che più ci ha spezzato i cuori, gareggiano anche Fergie e Duhamel che si sono separati dopo essere stati sposati per otto lunghi anni.

6. Katy Perry e Orlando Bloom

A partire da febbraio, Perry e Bloom “si stanno prendendo uno spazio rispettoso e amorevole” gli uni dagli altri, così i loro rappresentanti hanno detto a People. Sembra che non ci saranno più date di kayak nude in futuro.

7. Jennifer Lawrence e Darren Aronofsky

Prima di dividersi a novembre, JLaw e il regista di mother! Aronofsky mantennero il loro rapporto relativamente privato, nonostante lavorando insieme su un intero film.

8. Demi Lovato e Guilherme Vasconcelos

All’inizio di quest’anno, Demi stava intraprendendo un’amicizia approfondita con Vasconcelos. Secondo quanto riferito, a maggio è stata interrotta e, a giudicare dal nuovo documentario di Lovato, è attualmente single e pronta a socializzare. La sua app per appuntamenti? Raya, che è fondamentalmente Tinder per celebrità e superstar dei social media.

9. FKA Twigs e Robert Pattinson

La star di Twilight e FKA Twigs sono diventatati una cosa sola nel settembre del 2014. Pare che si fidanzarono anche, ma i loro piani nuziali si sono fermati tre anni dopo. È davvero un peccato, perché le loro nozze sarebbero state di ogni tipo.

10. Jennifer Hudson e David Otunga

Questa rottura è stata particolarmente disordinata e devastante. A novembre, Hudson e Otunga hanno interrotto la loro storia dopo un decennio insieme. Secondo quanto riferito, Hudson ha richiesto un ordine protettivo nei suoi confronti nel “miglior interesse del loro figlio”. La loro battaglia per la custodia di David Jr., 8 anni, continua tutt’ora.

11. Scarlett Johansson e Romain Dauriac

La storia d’amore di Johansson con il giornalista francese Dauriac sembra uscita da un libro di fiabe. Il loro amore sbocciava a Parigi e all’inizio parlava a malapena l’inglese. Tuttavia, la loro felicità per sempre non è andata a buon fine e, a quanto riferito, hanno concluso il loro divorzio a settembre.

12. Rachel Bilson e Hayden Christensen

Ora che hai finalmente smesso di piangere per l’incidente automobilistico di Marissa Cooper in The O.C., Bilson è qui per spezzarti il cuore ancora una volta. A settembre, lei e Christensen si sono lasciati dopo quasi 10 anni insieme.

13. Janet Jackson e Wissam Al Mana

Quattro mesi dopo aver dato il benvenuto al primo figlio di Jackson nel 2017 – Il cantante iconico e Al Mana si sono lasciati. Hanno legato il nodo nel lontano 2012.

14. Jaden Smith e Sarah Snyder

Questi due piccioncini secondo quanto riferito, a marzo si sono separati, ma almeno avremo sempre questa foto per ricordarli.

15. Phoebe Tonkin e Paul Wesley

https://www.instagram.com/p/zFkVe1G2nU/

C’erano un sacco di coppie da tenere d’occhio in The Vampire Diaries, ma almeno una non era soprannaturale; Wesley e Tonkin. Sebbene sono stati attivi e disattivi per tutto il 2017, sembrano essere attualmente separati, e molte delle loro foto di Instagram di coppia – a parte le rare come quella sopra – sono misteriosamente scomparse.

16. Evan Rachel Wood e Zach Villa

L’anno scorso, Wood ha collaborato con Villa per la realizzazione di Rebel and a Basketcase, una coppia electro-pop. A gennaio, erano fidanzati; a settembre non più.

17. Sarah Hyland e Dominic Sherwood

La star di Modern Family e Sherwood hanno iniziato l’anno facendolo in un ascensore, ma sfortunatamente quella chimica non è stata sufficiente per arrivare al 2018.