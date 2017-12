Ascolta la nuova canzone di Camilla Cabello e la versione in studio di “Never Be The Same”

Camila Cabello ha mantenuto le promesse.

Da oggi è ufficialmente possibile pre-ordinare il suo album di debutto omonimo (uscirà il 12 gennaio).

Inoltre, ha pubblicato due singoli: la nuova canzone “Real Friends” e la versione in studio di “Never Be The Same” (che aveva già debuttato dal vivo all’inizio di quest’anno).

Si dice che Camila ed Epic Records abbiano in programma di rilasciare “Never Be The Same” come il seguito ufficiale “Havana” e che anche il 9 gennaio è stato scelto come il giorno nel quale “Never Be The Same” inizierà la radio, ma … aspettiamo prima.

Dipenderà, pensiamo, dalle prestazioni di ogni canzone su iTunes in questi giorni. Epic potrebbe avere la mente fissa su “Never Be The Same” ma abbiamo appena sentito “Real Friends” e ci piace più dell’altra canzone… quindi… ecco speriamo in un cambiamento dell’ultimo minuto.

Camilla Cabello – Never Be The Same

Camilla Cabello – Real Friends