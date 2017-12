Gianna Nannini “Cinema”: video e testo del nuovo singolo

Il secondo singolo estratto dall’ultimo lavoro discografico di Gianna Nannini “Amore Gigante”: ecco “Cinema” con video ufficiale e testo

Ecco “Cinema”, il secondo singolo di “Amore Gigante” di Gianna Nannini, l’album di inediti uscito lo scorso 27 ottobre per la Sony Music. Il video, che entrerà in rotazione soltanto dall’8 dicembre, è apparso già sul Corriere della Sera in anteprima, e ne possiamo quindi apprezzare il contenuto.

Il video di “Cinema” di Gianna Nannini in anteprima per il Corriere



Il video inizia con la cantante che entra in una sala cinematografica, cammina tra le poltrone vuote e poi iniziano a scorrere immagini, come ricordi, di paesaggi freddi e invernali. Una canzone che usa il cinema, le immagini e la luce come metafora della vita e dei suoi ricordi.

Con questa canzone, che apre il disco “Amore Gigante”, Gianna Nannini si mostra come su un bigliettino da visita, rendendo palese tutte le emozioni che ha deciso di incidere con le sue canzoni.

L’8 dicembre, a parte l’uscita del singolo e del video musicale, sarà anche l’ultima data del Gianna Nannini Live, i primi 4 grandi concerti che sono solo preludio di un tour enorme del 2018 in Italia ed Europa.

“Cinema” – Testo di Gianna Nannini

Cos’è che vuoi da me

ti basta un filo di luce

qualcosa che ti scaldi un po’

perché a mettere le mani nel cuore degli altri

non sei mai stata brava

e ora vuoi sapere questo vuoto cosa è

e io non lo so

io non lo so

e allora dimmi se è vero

che vuoi lasciarti andare

nel buio tanto scivoli e resti uguale

non vuoi scappare anche se amore sembra

sai com’è è proprio come sembra

nel cuore mio c’è un cinema

nel cuore mio c’è un cinema

tutta la vita che ti sento

e cos’è che vuoi da me

ti si rompe la voce ogni volta che ti scaldi un po’

perché questa confusione rende tutto uguale

e non è poi così male

e ora vuoi sapere questo vuoto cosa è

e io non lo so

io non lo so

e ora dimmi se è vero che vuoi lasciarti andare

nel buio tanto scivoli

e resti uguale

non vuoi scappare anche se amore sembra

e sai com’è è proprio come sembra

nel cuore mio c’è un cinema

nel cuore mio c’è un cinema

tutta la vita che ti sento

e mi ricordi sai ballare

e non è poi così male

nel cuore mio c’è un cinema

nel cuore mio c’è un cinema