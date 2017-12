Sergio Sylvestre “Oh Happy Day” il nuovo singolo di Natale

In rotazione radiofonica dal giorno 8 dicembre, ecco che arriva “Oh Happy Day” cantata dalla voce calda e profonda di Sergio Sylvestre

Un Natale ancora più magico con il singolo “Oh Happy Day” di Sergio Sylvestre, estratto dall’album “Big Christmas”. In giorno in cui per tradizione iniziano le festività natalizie, ossia l’8 dicembre, sarà ancora una volta la fantastica voce di Sergio Sylvestre a farci sentire ancora di più l’aria della festività.

Un “Big Christmas” con Sergio Sylvestre

L’album “Big Christmas” è una raccolta discografica che mette insieme le più belle canzoni della tradizione natalizia. Grandi classici come “Let It Snow”, “White Christmas”, “Santa Claus Is Coming To Town”, “Have Yourself a Merry Little Christmas” e molto altro. Inoltre saranno presenti anche le versioni gospel di canzoni come “I Will Follow Him” (ve la ricordate nel film Sister Act?) e un ancora più toccante versione di “Hallelujah” che vi farà sciogliere come candele.

Sergio Sylvestre non mancherà l’occasione per deliziarci anche con un medley inedito, fatto con altre due canzoni classiche del Natale, ossia “Jingle Bells” e “Jingle Bell Rock”.

Un grande momento per Sergio Sylvestre, uscito come vincitore dalla 15esima edizione del talent di Maria De Filippi “Amici”, e con un album di esordio dal titolo “Big Boy” certificato disco d’oro e poi concorrente del Festival di Sanremo con il brano “Con te”. A mio avviso una delle giovani voci più belle della musica italiana odierna. Un disco di Natale, con la voce calda e profonda di Sergio, è di sicuro il meglio che Babbo Natale possa portare ai suoi più affezionati fan.