Cambio della guida tecnica in casa Crotone: al dimissionario Nicola subentra Walter Zenga

Il Crotone si affida all’Uomo Ragno

Le dimissioni diramate da Davide Nicola hanno portato ad un inevitabile cambio di panchina in quel di Crotone. A subentrare al tecnico piemontese è Walter Zenga, il quale nella serata di ieri ha raggiunto un accordo con i vertici del club calabrese. L’Uomo Ragno firmerà un contratto sino al prossimo mese di giugno e quest’oggi verrà presentato alla stampa.

Ma come si è arrivati a questa situazione che fino a qualche giorno fa appariva assolutamente non ipotizzabile? Bisogna riannodare il filo alla scorsa gara di campionato persa contro l’Udinese e spostare l’attenzione all’intervallo di tale sfida, con i pitagorici sotto per 0-1. Davide Nicola ha posto l’accento su un atteggiamento, da lui poco gradito, da parte del presidente Gianni Vrenna, che giunto all’interno dello spogliatoio, tiene un discorso alla squadra. Tutto ciò non è stato condiviso dall’oramai ex tecnico dei rossoblù che ha ritenuto tale comportamento come un modo per delegittimarlo, invadendo prepotentemente un campo di sua competenza. Termina la gara contro i friulani, i pitagorici perdono per 0-3 e Nicola il giorno seguente dichiara ufficialmente di volersi dimettere. Nonostante i tentativi da parte dell’apparto dirigenziale del Crotone di ricomporre la fattura, l’allenatore della miracolosa salvezza in A è irremovibile, decidendo di lasciare la guida tecnica della squadra, in quanto in pieno disaccordo con il comportamento mantenuto dal patron Vrenna.

Quest’ultimo, intercettato dai giornalisti, ha stigmatizzato tale episodio avvenuto all’interno dello spogliatoio, spiegando le sue ragioni: “Rispetto la scelta di Nicola ma non la condivido. Tra il primo e il secondo tempo della sfida contro l’Udinese sono entrato negli spogliatoi per spronare la squadra e lui ha ritenuto che questo mio intervento lo avesse delegittimato. Non è nel mio stile, non sono mai intervenuto sotto l’aspetto tecnico, né su come schierare la squadra. Io ho ritenuto come presidente, che ha il diritto e il dovere di intervenire quando le cose non vanno, di andare a dare uno sprono alla squadra. Ne sono testimoni i calciatori: ho detto solo “tirate fuori gli attributi perché stiamo perdendo contro una squadra che ha fatto un solo tiro in porta”. A Nicola ho detto di ripensarci ma lui ha ribadito le sue motivazioni”.

A seguito di ciò è iniziato il toto-allenatore. In cima alla lista dei desideri c’erano i vari Colantuono, De Biasi, Reja e all’orizzonte anche un’ipotesi piuttosto suggestiva riguardante Alessandro Nesta. Tutti profili validi e spendibili per una piazza come Crotone, ed invece al foto finish ha avuto la meglio Walter Zenga, che come detto, firmerà un contratto sino a giugno 2018 e nella giornata di oggi verrà presentato alla stampa. Il neo tecnico, in Italia, ha guidato in passato Catania, Palermo e Sampdoria, vivendo la sua migliore esperienza, sino ad ora, proprio al timone degli etnei. A fare da corollario al suo curriculum da allenatore, anche svariate esperienze all’estero con alterne fortune tra Romania, Turchia, Montenegro, Emirati Arabi, Arabia Saudita ed infine Inghilterra, in quella che è stata la sua ultima apparizione, nella scorsa stagione, alla guida del Wolverhampton, club della Championship inglese.

Zenga eredita un Crotone reduce da tre ko consecutivi in campionato e al sedicesimo posto in classifica, con dodici punti all’attivo, a due lunghezze di distanza dalla Spal terzultima. Una situazione, quindi, tutt’altro che da acqua alla gola soprattutto se paragonato a quanto accaduto nella passata stagione e quella salvezza giunta all’ultima giornata, foto indelebile del capolavoro tattico compiuto da Davide Nicola. Permane più di un interrogativo su quanto accaduto in casa pitagorica. L’ex tecnico aveva creato un clima particolare e produttivo con la squadra, voltare pagina non sarà semplice. Ora spetterà a Zenga donare tutta la sua grinta, la sua personalità ad una rosa chiamata ad un compito arduo ma non impossibile, soprattutto in base a quanto visto in passato, conquistando per il secondo anno di fila la permanenza in massima serie. Il debutto dell’Uomo Ragno avverrà domenica alle ore 18 in una sfida dal sapore di salvezza, al Mapei Stadium, contro il Sassuolo, anch’essa invischiata in piena bagarre per non retrocedere.