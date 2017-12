Europa League 2018: Atalanta ai sedicesimi come testa di serie. Sconfitte indolori per Lazio e Milan

Euro Atalanta chiude al primo posto nel proprio girone. Sconfitta indolore per la Lazio, ko preoccupante per il Milan

Con le sfide di ieri sera si è chiusa la fase a gironi dell’Europa League. Tutto era già deciso: Lazio e Milan approdano al turno successivo come prime della classe, restava da conoscere il destino dell’Atalanta nel girone E, ossia se si qualificasse come prima o seconda nel proprio raggruppamento. Ebbene, gli orobici dopo aver superato per 1-0 il temibile Lione, aspetteranno l’esito del sorteggio che avverrà lunedì 11 dicembre alle ore 13 a Nyon come testa di serie.

La banda di Gasperini, come detto, in un Mapei Stadium gremito dalla presenza di 15.000 tifosi bergamaschi giunti in massa a Reggio Emilia al fine di sostenere la Dea, non fa sconti al Lione, vincendo per 1-0 grazie alla rete firmata da Petagna al 10’, abile nell’insaccare di testa, da due passi dalla linea di porta, su tiro incrociato dall’interno dell’area di Hateboer. I nerazzurri hanno più volte sfiorato il raddoppio: con Cristante di testa e nella ripresa attraverso un bolide dal limite di Ilicic, dando ripetutamente la sensazione di affrontare la compagine transalpina, sì con rispetto ma senza lesinare personalità, determinazione e sfrontatezza, ingredienti essenziali che hanno permesso ai nerazzurri di imporsi in un girone definito di ferro alla vigilia. L’altra sfida del raggruppamento tra Apollon Limassol ed Everton si è conclusa con il punteggio di 0-3 a favore dei toffees. La classifica finale, quindi, del girone E vede in testa l’Atalanta a quota quattordici, frutto di ben quattro vittorie e due pareggi, segue il Lione a undici, terzo l’Everton a quattro, fanalino di coda i ciprioti dell’Apollon Limassol con tre punti all’attivo. In mixed zone, Gian Piero Gasperini ha così giudicato la prestazione altisonante dei suoi uomini al cospetto di una tra le favorite per la conquista dell’Europa League: “Vedere così tanta gioia sugli spalti e tante famiglie è davvero bellissimo, un bello spot per il calcio. Ringrazio i tifosi che ci seguono dappertutto. Viviamo questo momento con i piedi per terra ma vogliamo continuare a vivere questo sogno. Speriamo di poter essere la sorpresa dell’Europa League fino alla fine”.

All’HNK Stadion di Rijeka i padroni di casa croati hanno annichilito il Milan con un perentorio 2-0. I rossoneri scesi in campo con la veste tattica del 3-5-2 ed ampiamente rimaneggiati in tutti i reparti, hanno subito un ko pesante sia dal punto di vista psicologico che tecnico. Il “diavolo” non aveva granché da chiedere visto che la qualificazione agli ottavi come prima nel girone era stata acquisita con novanta minuti d’anticipo, ma perdere contro una compagine assai modesta, come il Rijeka, non è mai motivo di vanto. Inoltre il dato più allarmante proviene dal fatto che i rossoneri, nell’arco dei novanta minuti, non abbiano mai effettuato un tiro indirizzato in porta, segno che più di qualcosa non giri alla perfezione per quanto concerne l’armoniosità del gioco e l’efficacia in zona goal. La sfida si sblocca al 7’ quando Puljic su calcio di punizione dal limite spedisce la sfera laddove Storari non riesce ad intervenire. Il bis dei croati giunge al 47’ attraverso una sgroppata di Kvrzic sulla corsia di sinistra per poi appoggiare all’interno dell’area a favore di Gavranovic, il quale anticipa Paletta e indirizza la sfera alle spalle dell’estremo difensore rossonero. La banda di Gattuso si fa notare solamente per un’occasione nel primo tempo di Cutrone, autore di un pallonetto, infrantosi sopra la traversa, e nella ripresa con Biglia, protagonista di un calcio di punizione che termina sul fondo. Tutto questo e poco altro per un Milan senza idee, appannato e vittima di una preoccupante involuzione. I proclami estivi appaiono pallidi e sbiaditi ricordi ed inoltre in casa rossonera ai risultati sportivi che tardano ad arrivare occorrono aggiungere notizie tutt’altro che positive dai vertici dell’Uefa, i quali sembra non abbiano accettato il piano di rientro proposto dal club di via Aldo Rossi dopo la faraonica campagna acquisti. Ciò potrebbe portare a delle pesanti conseguenze, in particolar modo ad esose sanzioni pecuniarie, ma ci sarà tempo e modo per affrontare questo tema alquanto spinoso. Intanto l’altra gara del raggruppamento ha visto Austria Vienna ed AEK Atene pareggiare 0-0, così che a passare il turno sono il Milan, primo con undici punti e l’AEK Atene, secondo, a quota otto. Completano il quadro il Rijeka con sette punti all’attivo e l’Austria Vienna a cinque. Intervistato dai giornalisti, Gennaro Gattuso ha espresso,così, il suo malcontento per la scialba performance sciorinata dai suoi uomini: “E’ una sconfitta che brucia. Mi assumo tutte le responsabilità per le scelte che sono mie. Rifarei tutto perché abbiamo partite importanti ogni tre giorni. Abbiamo cercato di dare minutaggio a giocatori che ne avevano bisogno. Purtroppo è un periodo così: al primo episodio veniamo puniti . Questa sera i ragazzi ce l’hanno messa tutta, cercando di fare qualcosa di diverso ma non è bastato”.

Nel girone K, invece, una Lazio già ampiamente qualificata agli ottavi, affronta con diverse seconde linee e giovani dalle belle speranze i belgi dello Zulte Waregem. Ad imporsi sono proprio i padroni di casa con il punteggio di 3-2. Ad aprire le danze ci pensa lo Zulte con De Pauw, al 6’, il quale di testa capitalizza al meglio un cross dalla destra di Kaya, approfittando, altresì, della marcatura piuttosto rivedibile di Patric, e l’intervento tutt’altro che impeccabile di Vargic. I biancocelesti sfiorano il pari con Crecco e con un goal giustamente annullato a Palombi, ma al 60’ sono ancora i belgi a timbrare il cartellino con Heylen, il quale riceve un cross dalla bandierina del corner, elude la marcatura di Luis Felipe e con un tiro sul primo palo non lascia scampo a Vargic, anche in quest’occasione decisamente inappropriato. Gli ospiti accorciano le distanze sette minuti più tardi, al 67’, con Lukaku che scodella un cross all’interno dell’area per Lucas Leiva, il quale effettua una sponda per Caicedo, che di testa trafigge Bostyn. La banda di Simone Inzaghi galvanizzata dalla rete siglata e dai nuovi entrati che hanno donato maggiore verve all’undici in campo, acciuffa il pareggio al 76’ con Lucas Leiva, il quale raccoglie un assist involontario di Caicedo sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Felipe Anderson, e spedisce la sfera al di là della linea di porta. Quando il match sembra incanalarsi sul binario della parità, lo Zulte Waregem ha un sussulto d’orgoglio e pesca la rete del definitivo 3-2. Kaya serve al limite Leya Iseka, con quest’ultimo che sfodera un bolide imparabile che si insacca sotto l’incrocio. E’ questa l’ultima emozione di un match che regala una sconfitta, seppur indolore, ai capitolini. L’altra sfida del raggruppamento, anch’essa insignificante per quanto concerne il discorso qualificazione, ha visto il Vitesse imporsi sul Nizza per 1-0. La classifica finale del girone K recita: Lazio prima con tredici punti, secondo il Nizza a nove, terzo lo Zulte Waregem con sette punti all’attivo, ultimo il Vitesse a cinque. Simone Inzaghi, intercettato dai giornalisti al termine della sfida, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Una volta raggiunto il pari non dovevamo prendere il terzo goal. Sono contento, abbiamo avuto dei buoni rientri, dispiace per la sconfitta, ma ho visto quello che volevo vedere. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo preso il primo e il terzo goal evitabili, nel secondo mi pare ci sia stata una deviazione ma devo rivederlo. Ho visto la reazione dopo il doppio svantaggio, abbiamo fatto due bei goal. Mentalità? Vogliamo continuare a giocare sempre per vincere. Prima era un mini torneo, ora dovremmo giocare tutte le partite di andata e ritorno. Sorteggi? Non eravamo stati fortunati nel girone, speriamo di esserlo adesso. Virtù? Tenacia, grinta e carattere, così si può andare lontano”. L’appuntamento per i sorteggi dei sedicesimi di Europa League è fissato per lunedì 11 dicembre alle ore 13 a Nyon dove Atalanta, Lazio e Milan saranno teste di serie, mentre il Napoli, retrocesso dalla Champions League, sarà inserito in seconda fascia.