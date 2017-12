Cagliari Sampdoria | Prob. Formazioni e parole di Lopez e Giampaolo

La Samp vola a Cagliari per tentare l’operazione rilancio

Sfida dall’esito incerto, quella che darà il via alla sedicesima giornata di serie A. Alle ore 18 ad aprire i battenti ci penseranno Cagliari e Sampdoria. I sardi giungono a quest’appuntamento rivitalizzati dal pareggio per 1-1 rimediato nel turno precedente contro il Bologna. In casa, i rossoblù, hanno inanellato tre vittorie e quattro sconfitte, con l’ultimo successo che risale allo scorso 5 novembre in occasione del 2-1 inflitto all’Hellas Verona. La banda guidata da Lopez naviga a metà classifica, al tredicesimo posto, con sedici punti all’attivo.

La Samp, invece, è reduce dal primo ko interno di questa stagione, che ha visto la Lazio primeggiare a Marassi con il punteggio di 1-2. I doriani vedono, così, interrompere il trend di sei vittorie su altrettante gare disputate tra le mura amiche. In trasferta, invece, sono ben tre le battute d’arresto subite dalla Samp, di cui l’ultima anche abbastanza pesante nel passivo, considerando il 3-0 rifilato dal Bologna. La Samp, in attesa di recuperare la gara contro la Roma, in programma il prossimo 24 gennaio, staziona al sesto posto a quota ventisei, certificando, così, l’ottima prima parte sino ad ora disputata. Nel frattempo, nel giorno di vigilia, sia Lopez che Giampaolo hanno rilasciato alcune dichiarazioni.

Ecco di seguito un estratto delle parole pronunciate dal tecnico uruguaiano del Cagliari a poco più di ventiquattro ore da un match, senza dubbio, insidioso: “La Sampdoria è un avversario molto fisico, anche se arriva da due risultati negativi sta esprimendo un buon calcio. Affronteremo un’ottima squadra, dovremo stare attenti. La forza della Samp, al di là di individualità importanti, è la compattezza di squadra. Rispettiamo l’avversario ma non guardiamo in faccia nessuno, siamo consapevoli che si può battere. Con Giampaolo ho un buon rapporto anche se non ci sentiamo spesso. Lui è uno dei migliori in Italia, per me è un riferimento e posso solo parlarne bene sia come allenatore che come persona. Anche domani (oggi ndr) avremo bisogno dei nostri tifosi, ma sta a noi portare la gente dalla nostra parte. La Sampdoria fa tanta intensità e ha giocatori pericolosi come Ramirez che non bisogna lasciar giocare. Bisogna fare pressione e intercettare per evitare le loro verticalizzazioni”.

Dal centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, queste le dichiarazioni principali rilasciate dal tecnico doriano Marco Giampaolo, ben consapevole del tipo di avversario che affronterà alla Sardegna Arena: “Bisogna continuare a giocare bene, farlo sempre in casa e fuori. In trasferta ci manca l’ambiente che ci spinge a fare grandi prove, ma dobbiamo essere bravi e maturi a gestire al meglio le situazioni fuori casa. Cagliari è una tappa importante contro un avversario forte. I sardi da quando è arrivato Lopez giocano sempre allo stesso modo: in casa danno il meglio, sarà una gara impegnativa come tutte. Conto su quello che riuscirà a dare la mia squadra: arriviamo bene a questo appuntamento, nonostante le due sconfitte subite in campionato. Abbiamo analizzato gli errori commessi, ma se questi si fanno in linea con quello che è il lavoro si va avanti e si migliora. Dobbiamo farci rispettare: arriviamo in Sardegna da sesti in classifica e dobbiamo essere all’altezza del sesto posto. Dopo la partita di Cagliari penseremo all’impegno infrasettimanale di Tim Cup contro la Fiorentina”.

Spostando l’attenzione sulle probabili formazioni che scenderanno in campo, Lopez si affiderà al 3-5-2 con Rafael in porta, linea di difesa a tre composta da Romagna, Ceppitelli e Pisacane. Lungo le fasce spazio a Faragò e Padoin, mentre la zona mediana sarà occupata da Dessena, Cigarini e Ionita. In attacco confermato il tandem Pavoletti-Joao Pedro. Giampaolo risponderà con il suo marchio di fabbrica, ovvero il 4-3-1-2 con Viviano tra i pali, Silvestre e Ferrari duo centrale di difesa, gli esterni saranno Sala e Strinic. A centrocampo agirà il trio composto da Barreto, Torreira e Praet mentre Ramirez, sulla trequarti, sarà pronto ad innescare la coppia d’attacco formata da Quagliarella e Duvan Zapata. L’arbitro designato per dirigere la sfida è il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli.