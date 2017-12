Juventus Inter | Prob. Formazioni e dichiarazioni di Allegri e Spalletti

Scocca l’ora del derby d’Italia: è tempo di Juventus-Inter

La sedicesima giornata di serie A apre subito con il botto. Questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena la classicissima per antonomasia, ovvero Juventus-Inter. Sfida d’alta quota per entrambe le compagini con i bianconeri che affrontano per la seconda volta consecutiva i primi della classe nel nostro campionato, avvenimento piuttosto unico che raro.

La Vecchia Signora giunge a quest’appuntamento da terza in classifica, a quota trentasette, a due lunghezze proprio dalla capolista nerazzurra. La banda di Allegri proviene da due vittorie di fila in campionato, tre se sommiamo il trionfo avvenuto martedì scorso in Champions League contro l’Olympiacos. Tra le mura amiche, Higuain e compagni, sono reduci da tre trionfi consecutivi, mentre l’unico ko subito, sino ad ora, all’Allianz Stadium risale allo scorso 14 ottobre in occasione dell’1-2 rifilato dalla Lazio.

La banda Spalletti, invece, come detto, guarda tutti dall’alto verso il basso, evento che non accadeva in casa Inter dal lontano 6 gennaio 2016. I punti in cascina sono trentanove e soprattutto nell’arco di queste prime quindici giornate disputate, i nerazzurri non hanno mai conosciuto il sapore della sconfitta. Lo score parla di dodici vittorie e tre pareggi, numeri che la incoronano a regina del campionato. Sarà, inoltre, il duello tra la miglior difesa, ovvero quella interista con soli dieci goal al passivo, al pari di Napoli e Roma, contro il miglior attacco della A, con la Juventus artefice di quarantuno centri realizzati. Sarà, anche, la sfida incrociata tra bomber argentini: Higuain da un lato contro Icardi dall’altro. Fiuto del goal, cinismo, tempestività sotto porta, il tutto condito a ritmo di tango. Nel frattempo, nella giornata di ieri, come di consueto, sia Allegri che Spalletti hanno presieduto le rispettive conferenze stampa della vigilia.

Queste le dichiarazioni principali rilasciate dal tecnico juventino a poco più di ventiquattro ore da una sfida che chiude, al momento, un mini ciclo terribile avviatosi lo scorso 1 dicembre con la vittoriosa trasferta al San Paolo di Napoli: “Aver vinto a Napoli è stato un passettino in avanti. Ma domani (oggi ndr) è una partita importante, è Juve-Inter, e noi ci confronteremo con la prima del campionato. Raramente capita che in una settimana giochi contro le prime, noi abbiamo fatto il nostro passando il turno di Champions e ora dobbiamo migliorare la condizione fisica di alcuni calciatori che non è ottimale. Tutta la squadra deve arrivare in una buona condizione. Sono fiducioso non tanto per domani, per il resto della stagione. Se è una sfida scudetto? Se è perché giocano due squadre che si contenderanno lo scudetto, sì. Che decida lo scudetto, no. A meno che una squadra non perda sette partite di seguito, fino all’ultima giornata il campionato sarà in bilico”.

Dal Training Suning Center di Appiano Gentile, questi i pensieri di Luciano Spalletti, alla vigilia di una trasferta che misurerà le reali potenzialità e ambizioni di un’Inter attualmente al vertice della classifica: “Ora abbiamo una precisa identità e sappiamo che possiamo competere a questi livelli. Per raggiungere i nostri obiettivi serviranno tanti punti e ogni partita deve essere l’occasione per portarne a casa. Ecco perché andiamo a Torino per vincere. Non giochiamo contro la terza in classifica ma con una squadra che ha vinto sei scudetti ed è arrivata due volte in finale di Champions negli ultimi tre anni. Servirà una gara di carattere fin dal primo pallone. Anche perché Allegri è uno dei migliori a cambiare volto alla squadra a partita in corso. Noi dobbiamo essere bravi a rispondere sempre con la mossa giusta. E in questo ci potrà aiutare il giusto atteggiamento con cui dovremo scendere in campo. Alla fine questo è il derby d’Italia, con tutte le responsabilità che comporta, ma non dobbiamo caricarla troppo”.

Spostando l’attenzione sulle probabili formazioni che scenderanno in campo, le maggiori novità potrebbero giungere proprio dai padroni di casa che dovranno fare a meno di Buffon, ancora in non perfette condizioni fisiche, e salgono le quotazioni di vedere Dybala, almeno inizialmente, seduto in panchina, dopo le ultime apparizioni tutt’altro che soddisfacenti. Al netto di ciò Allegri dovrebbe affidarsi al 4-3-2-1 con Szczesny tra i pali, De Sciglio e Asamoah esterni di difesa, centralmente opererà il duo composto da Benatia e Chiellini. La mediana sarà occupata da Khedira, Pjanic e Matuidi, mentre Douglas Costa e Mandzukic si muoveranno a supporto della punta centrale Higuain. Spalletti, invece, continua a dar fiducia all’oramai collaudato 4-2-3-1 con Handanovic in porta, Skriniar e Miranda coppia centrale di difesa, mentre lungo le corsie laterali spazio a D’Ambrosio e Santon. Gagliardini e Vecino presidieranno il centrocampo, mentre sulla trequarti Candreva, Borja Valero e Perisic saranno pronti a supportare la punta Icardi. Inutile sottolineare il tutto esaurito dell’Allianz Stadium, mentre l’arbitro designato per dirigere il match è il signor Paolo Valeri della sezione di Roma.