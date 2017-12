Mercatini di Natale a Roma: ecco dove trovarli

Tutti i più importanti mercatini di Natale di Roma, dove poter trovare regali originali e artigianali. Ecco tutte le informazioni, indirizzi e orari per poterli visitare

Le festività natalizie sono ufficialmente iniziate, le città di riempiono di lucine, i negozi vengono presi d’assalto per i regali, il tempo stringe e le idee mancano. Ecco quindi dove potersi recare per poter visitare alcuni dei mercatini più belli di Roma.

Magico Natale, il mercatino di Villa Mercadante

Per la giornata del 10 dicembre, un mercatino imperdibile ai Parioli, quello che sarà presente a Villa Mercadante. SI troveranno tanti oggetti artigianali fatti a mano, addobbi, luci e tanto altro. Il mercatino si trova in via Saverio Mercadante, 22 e sarà aperto dalle 10 alle 20.

Mercatino di Natale all’Appio Latino

Altro quartiere, altro mercatino. A partire dall’8 dicembre, fino al giorno 10 dello stesso mese, un mercatino di Natale fantastico. Dalle ore 10 alle ore 21, ogni giorno 8 artigiani diversi vi attendono presso la Gelateria Caffetteria Equo Solidale Splash a Via Eurialo, 102. Oggetti meravigliosi e unici per portare lo spirito del Natale nelle proprie case o per fare meravigliosi regali.

Mercatino di Natale al MET

Nei giorni 16 e 17 dicembre, dalle ore 10 alle ore 18, un altro mercatino di Natale vi aspetta; questa volta si tratta del mercatino di Natale del MET, il concept restaurant di Ponte Milvio. Il motto dell’evento è “Eat, drink and be merry” e infatti si potrà trovare tanto buon cibo e bevande, ma anche bellissime idee regalo. L’indirizzo è piazzale di Ponte Milvio 34.

FRA’ – Fiera del regalo accessibile

Come dice lo stesso nome, la filosofia di questo mercatino natalizio è l’accessibilità. Alla Fiera del regalo accessibile, infatti, ci saranno soltanto prodotti con prezzo minore o uguale a 50 euro.

Sono davvero tanti i prodotti offerti dal mercatino, a partire da un’ampia scelta di prodotti bio per creare cesti buoni e sani; tantissimo artigianato, progettato, prodotto e confezionato da abili mani artigiane. Infine ci saranno anche tanti libri e scrittori ospiti, perché nessun Natale è bello senza un buon libro. La Fiera del regalo accessibile sarà presente nei giorni 16 e 17 dicembre, dalle 10 alle 20 in Viale della Bella Villa 94.

Arts and Craft Market

Con la sua 16esima edizione, il mercatino Arts and Craft continua ad affermarsi come l’esposizione/mercato più importante. Tantissimi artisti metteranno in mostra e venderanno opere realizzate nelle più svariate tecniche: dipinti, sculture, candele e tanto altro. Il mercatino Arts and Craft sarà presente a Roma dal giorno 8 dicembre fino al 24, negli orari 9-20, in Piazza di Cinecittà 11.

Natale a Capannelle

Anche l’Ippodromo delle Capannelle (Via Appia Nuova 1255) è pronto ad ospitare anche quest’anno un bellissimo mercatino di Natale. Dal 16 dicembre al 7 gennaio, dalle 10 alle 20, artigiani, antiquari e gastronomi esporranno e venderanno i propri prodotti migliori. Non mancheranno giostre e intrattenimento per i più piccoli.

Mercatino dell’Eur

Come poteva mancare il mercatino dell’Eur all’appuntamento natalizio? Dal 1 al 27 dicembre, infatti, in Viale dell’Oceano Pacifico potrete trovare per tutto il giorno decine di banchetti pieni di prodotti dedicati al Natale. Tanti oggetti artigianali, presepi, idee regalo e, per non scontentare nessuno, ci sarà anche La casa di Babbo Natale, dove scattare foto ricordo con i propri bambini.

Mercatino di Natale a Prati

Altro mercatino molto interessante e bello da visitare è quello del quartiere Prati. In Piazza Giuseppe Mazzini dal giorno 1 al 27 di dicembre, dalle 9 alle 21. Tante idee regalo artigianali, fatte a mano e soprattutto tante decorazioni, luci e addobbi per le proprie case.

Villaggio Natalizio in Via Jovine

Un mercatino che di distingue da tutti gli altri è quello allestino in via Jovine, in una tensostruttura al coperto e lontana dal traffico. Qui, in un ambiente che vuole ricordare un vero villaggio nordico, si possono trovare le specialità regionali d’italia e quindi tante idee originali per i cesti natalizi. Protagonisti saranno anche i giocattoli per i bambini, che qui saranno fatti a mano con latta e legno.

Il Villaggio Natalizio sarà aperto dall’8 al 27 dicembre in via Jovine Francesco.