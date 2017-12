Come vestirsi la notte di Capodanno – I migliori look delle star

L’ultimo dell’anno si avvicina e il grande dilemma delle donne diventa più dilemma che mai: “Cosa mi metto?”

Ognuna seguirà il proprio stile, indossando ciò che ritiene più consono… ma per chi vuole provare qualcosa di nuovo e trarre ispirazione dalle celebrità, ecco questo articolo nel quale riproponiamo alcuni dei migliori look delle stare per il New Year’s Eve.

Paris Hilton

Correva l’anno 2005. Paris Hilton si presenta con un abito bianco e argentato stile bambolina. Che ve ne pare?

Nicole Richie

Glitter? Ci sono. Vestito corto? C’è. Il look più accessibile di questa lista? Probabilmente…

Fergie

Un geode in versione vestito.

Carmen Electra

Saranno le treccine, o questo abito scintillante, ma questo look… ci piace!

Demi Lovato

Classico look da notte di Capodanno. Trionfo del nero e pelliccioni enormi.

Laverne Cox

Qualcuno ha detto che fa freddo fuori?

Rihanna

Shine bright like a diamond…

Carrie Underwood

Look magnifico, NYC alle spalle, sorriso eccessivamente bello… avete altro da aggiungere?

Kim Kardashian

E questo look così sobrio? Ve lo aspettavate da lei? Ma senza dubbio la cosa migliore è il cappellino “Happy New Year”

Taylor Swift

Giacca scintillante, pantaloni a vita alta, crop top altrettanto scintillante… la cara vecchia Taylor.

Victoria Justice

Lustrini, tonalità color gioielli, pelliccia… copriamoci bene.

Kat Graham

Sposa o semplicemente notte di Capodanno, a te la scelta.

Sofia Vergara

Vestito aderente, gioiellino al proprio fianco, non ci manca nulla.