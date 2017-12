Juventus Inter: 0 – 0 | Migliore e Peggiore | Cronaca Partita | Dichiarazioni di Allegri e Spalletti

Parola alla difesa: Juventus e Inter impattano 0-0

L’anticipo serale di lusso valevole per la sedicesima giornata di serie A tra Juventus e Inter termina con il punteggio di 0-0. Gara non particolarmente spettacolare, quella andata in scena all’Allianz Stadium, con i bianconeri ripetutamente vicini al goal, in più di un’occasione, mentre i nerazzurri hanno dimostrato una spiccata tenuta difensiva, rispendendo al mittente le folate offensive di Mandzukic e compagni.

A seguito di questo pareggio, la banda di Spalletti compie un piccolo passi in avanti in classifica, consolidando momentaneamente il primo posto a quota quaranta, in attesa della sfida di quest’oggi tra Napoli e Fiorentina, dove in caso di successo dei partenopei, potrebbe avvenire il sorpasso da parte di quest’ultimi. L’Inter inanella il quarto pareggio stagionale, centrando, tra l’altro il secondo “0-0” dopo quello ottenuto al San Paolo proprio contro gli azzurri lo scorso 21 ottobre. Handanovic e compagni continuano a non conoscere il sapore della sconfitta, mentre per quanto concerne lo scettro di miglior difesa del torneo, i nerazzurri sono sempre in testa in questa speciale graduatoria con dieci reti al passivo, al pari di Napoli e Roma.

La Juventus, invece, aggancia momentaneamente la banda di Sarri, salendo a quota trentotto. I bianconeri centrano il secondo pareggio in campionato, il primo tra le propria mura amiche, mantenendo la porta imbattuta per la quarta gara di fila considerando anche la trasferta di Champions League, in Grecia, contro l’Olympiacos.

La prima ghiotta occasione del match è di marca juventina con Cuadrado che scodella un cross indirizzato in area dove Mandzukic si avventa sulla palla, effettuando prima una conclusione ribattuta da Handanovic, e sul seguente tap-in di testa è tempestivo Miranda nel compiere un salvataggio a ridosso della linea di porta. I padroni di casa proseguono pigiando il piede sull’acceleratore creando un altro pericolo con Khedira, il quale riceve una sponda da Matuidi, ma il suo tiro ben calibrato viene intercettato a terra dall’estremo difensore avversario. Gli ospiti rispondono con Perisic, autore di un tiro, su assist dalla trequarti di Borja Valero, che si stampa sui cartelloni pubblicitari. L’ultima chance della prima frazione di gioco è ancora per la Vecchia Signora con Cuadrado che dall’out di destra lascia partire un cross per la testa di Mandzukic, il quale impatta con la sfera, ma quest’ultima termina la sua corsa sulla traversa.

Nella ripresa è ancora la banda di Allegri a sfiorare il vantaggio sempre attraverso l’asse Cuadrado-Mandzukic: il colombiano effettua un cross indirizzato al centro dell’area su cui si avventa l’attaccante croato che però non riesce a stoppare la palla e ne viene fuori una conclusione di ginocchio facilmente intercettata da Handanovic. I nerazzurri rispondono qualche minuto più tardi con Brozovic, autore di un fendente al volo che non inquadra lo specchio della porta. La Juventus torna a ruggire e lo fa con Higuain, il quale dopo un’azione personale serve all’indietro l’accorrente Mandzukic, che esplode un tiro parato dal portiere sloveno. Quasi al tramonto del match ci prova anche Asamoah, il quale entra in area per poi sfoderare una conclusione murata magistralmente da un insuperabile Handanovic. Termina così Juventus-Inter, una sfida che ha messo in luce la voglia dei bianconeri di ottenere l’intera posta in palio, provando ripetutamente a scardinare la difesa nerazzurra, quest’ultima ben disposta ed ordinata, a tal punto da disinnescare ogni tentativo avversario.

In mixed zone, queste le dichiarazioni principali rilasciate dall’allenatore bianconero, Massimiliano Allegri: “Devo fare i complimenti ai ragazzi. Loro hanno fatto un solo tiro in porta con Brozovic. Spiace non aver vinto, ma è importante l’atteggiamento. Nella ripresa ci è mancato soltanto il goal. E anche nel primo tempo abbiamo avuto quell’occasione subito con Mandzukic. La squadra non sta come io vorrei. E’ normale, abbiamo giocato tanto, ma quando cresceremo avremo anche l’opportunità di alzare il ritmo. E’ stata una settimana non semplice, contro il Napoli e poi in un dentro o fuori in Champions con l’Olympiacos. Sono stati tre mesi molto intensi, basta vedere come i giocatori muovono le gambe ora. Adesso abbiamo tempo per migliorare. Abbiamo un motore importante, ora serve alzare i giri”.

Dall’altra sponda queste le considerazioni effettuate, dopo il triplice fischio finale, dal tecnico nerazzurro Luciano Spalletti: “Nella seconda frazione abbiamo perso qualche pallone di troppo giocando senza fiducia. Da un lato capisco questa mancanza di mordente dovuta ai recenti anni bui ma dall’altro penso che bisogna accelerare questa crescita mentale. Meritiamo di stare dove siamo e non dobbiamo accontentarci di giostrare la sfera in maniera sterile: oggi bisognava essere più incisivi negli ultimi 30 metri, invece ho visto un appagamento che non ci deve appartenere. Ecco perché non sono felice dell’andamento degli scontri diretti: non abbiamo mai perso ma potevamo vincerle tutte”.

Migliore del match- Asamoah: Il terzino sinistro ghanese mostra impegno, ordine tattico, abnegazione e non disdegna folate offensive. Un motore inesauribile. Per Alex Sandro occorrerà lavorare molto al fine di riconquistare i galloni da titolare. Inesauribile.

Peggiore del match- Vecino: Il centrocampista uruguaiano non incide come al solito. Sovrastato dai rivali di reparto bianconeri, soffre lo spirito arrembante della Vecchia Signora. Latita il suo apporto nel dare il via alle manovre offensive. Inconsistente.