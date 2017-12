Katie Holmes e Suri Cruise annunciano l’arrivo di Taylor Swift durante il Jingle Ball

Questa settimana, la famosissima Katie Holmes e la figlia Suri Cruise hanno dato un caloroso benvenuto a Taylor Swift annunciandola sul palco del Madison Square Garden a New York.

Questo venerdì 8 dicembre, l’attrice e la figlia di Katie e e della celebrità di Hollywood Tom Cruise hanno debuttato sul palco introducendo la famosissima pop e country star Tailor Swift per l’evento di Z100 New York’s iHeartRadio Jingle Ball.

La Holmes ha annunciato l’arrivo della cantante americana chiedendo a sua figlia di pronunciare il nome della loro artista preferita. La piccola Suri ha ovviamente risposto gridando con molto ardore il nome di Tailor Swift. Che scena adorabile!

Come potrete immaginare, il momento é stato immortalato dal pubblico presente il quale era entusiasticamente in adorazione del gesto. Ad ogni modo, dopo essere stata annunciata, l’artista pop-country si é esibita cantando molti dei propri brani più conosciuti e includendo il suo nuovo singolo ‘Look What You Made Me Do’.

Z100 New York’s iHeartRadio Jingle Ball: l’evento

Inoltre, la Swift ha anche eseguito la propria canzone intitolata ‘Shake It Off’ e ha duettato con Ed Sheeran per il brano ‘End Game’.

In questo momento, il cantante inglese é in cima alle UK singles charts con la propria collaborazione con Beyoncé intitolata ‘Perfect’. Ad ogni modo, durante la sera del 8 dicembre, Ed Sheeran si era già esibito prima di duettare con la Swift.

Il pubblico non é rimasto molto sorpreso dalla collaborazione dei due. Infatti Taylor e Ed si erano già esibiti insieme durante il Jingle Ball tour e in occasione di altri eventi. Insomma i fans si aspettavano un’esibizione simile ma certamente non sono rimasti delusi!

In aggiunta, Taylor Swift ed Ed Sheeran non sono state le uniche star a solcare il palco del Madison Square Garden. Infatti la scaletta dello spettacolo ha incluso Sam Smith, Demi Lovato, Niall Horan e The Chainsmokers.

Che dire, come ogni anno, il Jingle Ball é stato un evento affascinante, commovente e sublime.

I fans hanno dovuto assistere a molti momenti emozionanti come l’annuncio fatto dall’undicenne Suri Cruise.

Gli ultimi progetti di Taylor Swift

Ad ogni modo, per quanto riguarda Taylor Swift, bisogna dire che le ultime settimane sono state alquanto provanti per la cantante che ha pubblicato il suo sesto album registrato in studio. Il progetto dell’artista si intitola Reputation. Inoltre, come se non bastasse, la Swift é entrata nella lista delle persone dell’anno secondo il Time’s People of the Year.