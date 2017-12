Ed Sheeran e Andrea Bocelli per una nuova versione di “Perfect”

Dopo una versione remix con Beyoncè, Ed Sheeran torna a presentarci la canzone “Perfect” in una veste diversa, duettando con Andrea Bocelli

La notizia è ormai ufficiale: Ed Sheeran duetterà con il tenore Andrea Bocelli per una nuova versione del suo grande successo “Perfect”. Dopo aver presentato ai suoi fan una versione mixata di “Perfect”, duettando con Beyoncè, il cantautore britannico non si ferma, e sorprende tutti con una collaborazione davvero originale.

Due mondi diversi, due generi e stili diversi, Bocelli ed Ed Sheeran sapranno sorprendere ed emozionare tutti gli ascoltatori. La notizia è stata resa nota solo nelle ultime ore dallo stesso Sheeran, che l’ha comunicato nel Today Show dov’è stato presente come ospite.

C’è una nuova versione remix del brano con Andrea Bocelli- ha detto il cantante -È un po’ come un piccolo regalo di Natale, e ci sarà un video molto bello

Le sorprese non si fermano quindi alla versione nuova di “Perfect”, ma ci sarà anche un meraviglioso video. Il personale modo di Ed Sheeran di augurare un buon Natale a tutti i suoi fan.

Il grande successo di “Perfect”

La ballad “Perfect” continua il suo grande successo. Quarto singolo estratto dall’album “Divide” dopo Castle On The Hill, Shape If You e Galway Girl, “Perfect” occupa al momento la prima posizione su iTunes in Italia. A seguire la versione remix in duetto con Beyoncé. Qualcosa ci dice che anche il duetto con Bocelli verrà ben accolto.

Non ci resta che aspettare il 15 dicembre 2017, giorno in cui la canzone verrà pubblicata.