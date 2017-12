Eminen “Untouchable”: leggi testo e traduzione del nuovo singolo

Ecco il secondo singolo del rapper Eminem prima dell’uscita del suo nuovo album “Revival”. Ascolta “Untouchable” e leggi testo e traduzione

Un secondo singolo in attesa dell’album “Revival” che uscirà il prossimo 15 dicembre. Eminem ci regala la canzone “Untouchable”, dove non risparmia parole dure per la polizia. Fedele ai suoi testi di protesta, Eminem non è da meno con il testo di “Untouchable”.

Il suo pensiero politico non è un mistero, e già qualche tempo fa Eminem si era fatto notare con un amaro freestyle contro il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Ora con “Untouchable” tocca ai poliziotti, accusati di violenza gratuita e razzismo. Il testo della canzone fa riferimento anche al caso di Freddy Gray, il 25enne assassinato mentre si trovava in stato di custodia cautelare.

L’album “Revival” è molto atteso anche per le importanti collaborazioni che avrà al suo interno. A parte Beyoncè, presente nel brano “Walk on water”, sono presenti i nomi di Pink, Ed Sheeran, Alicia Keys e molti altri.

Untouchable – testo della canzone

Hands up, officer don’t shoot

Then pull your pants up, promise you won’t loot

We may never understand each other it’s no use

We ain’t ever gonna grasp what each other goes through

Black boy, black boy, we ain’t gonna lie to you

Black boy, black boy, we don’t like the sight of you

Pull up on the side of you

Window rolled down, profiled

And then we wonder why we see this side of you

Probably coming from the dope house

We can let you slide but your tail light is blew, out

We know you’re hiding that Heidi Klum on you

And you’re on another drug charge, homie, it’s back inside for you

And just in case a chase might ensue, we got that tried and true pistol drew right at you we be delighted to unload it

In your bedroom, walk up, and lay that taser in the side of you

What the fuck am I gonna do?

I keep telling myself keep doing like you’re doing

No matter how many lives you ruin

It’s for the red, white and blue

Time to go find a new one and split his head right in two

No one’s ever indicted you

Why?

‘Cause you’re a white boy, white boy

You’re a rockstar (My momma talk to me

Try to tell me how to live)

White boy, white boy, in your cop car (But I don’t listen to her

‘Cause my head is like a sieve)

White boy, white boy, you’re untouchable (The world’s coming to an end, I don’t even care)

Nobody can tell me shit ’cause I’m a (big rockstar)

Black boy, black boy, we don’t get your culture and

We don’t care what our government’s done to fuck you over, man

Don’t tell us your attitude’s a result of that

Balderdash, where’d you get the chip on your shoulder at

Why you kicking that soda can?

Pull your pants up

We bought to roll up, and

Throw your ass in the van, cuffed

You don’t have to know our plan or what our intentions are

Our guns are close to our chest

You better show your hands

And put our minds more at ease

And you’ll get shot in the thyroid, ’cause you might die, boy

We fighting a crime war

Here come the swine

Tryna’ clean up these streets from all these minorities

That’s why we call them pigstye’s for

They’re like eyesores to police

Talk to you like you’re a piece of trash

Feels like we’re stuck in a time warp to me

As I kick these facts, and

Get these mixed reactions

As this beat backspins

It like we’re drifting back into the 60s

Having black-skin is risky, ’cause this keeps happening

Throughout history, African-American’s have been treated like shit

And I admit, there have been times where it’s been embarrassing to be a

‘Cause you’re a white boy, white boy

You’re a rockstar (My momma talk to me

Try to tell me how to live)

White boy, white boy, in your cop car (But I don’t listen to her

‘Cause my head is like a sieve)

White boy, white boy, you’re untouchable (The world’s coming to an end, I don’t even care)

Nobody can tell me shit cause I’m a (big rockstar)

Seems like, the average lifespan of a white man

Is more than twice that of a black life-spanner

Wonder if sometimes it has a fight scanner

I feel like checking out on life, can’t escape my circumstance

I’d rather hear them say “Die N-word” than Die Antwoord

Ninja, now it’s better to describe banter

But that’s life

Strapped, ’cause we’re strapped financially

And can’t find answers

We’re applying for McDonald’s

It seems like the only franchise that’ll hire, so how can we have higher standards

As Dallas overshadows the battle for Black Lives Matter

We fight back with violence

But acts like that are

Black eyes on the movement

Which makes wack lives madder

At cops and cops madder

And that’s why it’s at a stalemate

Can’t arrive at a compromise so it’s Black Ops

I wonder if we hire more, black cops, the crap stops

The block is our backyard offices

Not the crack spot

Call the attack dogs off of us, man

You always act pissed off at us a traffic stop

And bad cops fuck it up for good cops

And man, stop, sending white cops, into black neighborhoods

‘Cause they ain’t acclimated to ’em

Like that’s the way to do it

Who’s seen some fuckin’ videos of rappers waving guns

And no nobody black so they act afraid of us

And that’s racism

Fear to the black face gives them

A subconscious racist

Wait, why is there black neighborhoods?

‘Cause America segregated us

Designated us, to an area

Separated us

Section-eight’d us

When we tear it up’s the only time attention’s paid to us

And education sucks, every days another

Freddie Grey for us, a levy breaks or fuzz

Why is it, they treat us like dryer lint?

We just want a safe environment for our kids, but can’t escape

The sirens

Don’t take a scientist to see our violent nature lies

In

The poverty that we face so the crime rate’s the highest in

The lowest classes, its like a razor wire fence

And we’re trapped in, these racial biases

That plague our society which makes our anxiety levels raise

Every time we see a devil’s face

Lions, tigers and bears oh my! More like billy clubs and

Gats

And we really love it when you think we’re guilty ‘cause

We’re black

“But you kill each other, facts- you peel each

Others caps, for silly stuff like hats”

Single mother strugglin’ through substance abuse

While people with nothing to lose shoot each other for shoes

Fuck your republican views

Pull ourselves up by our bootstraps, where the fuck is the boots?

And streets act as a narrator

Don’t gotta read comics

Or be that into characters, just to see that just to be black, you better be strapped, with a derringer- or be “capped in America” like Steve Rogers

‘Cause no one overseas, these cops, and

Always see some B charges

We see them beat Rodney King and got off

So we don’t need all your crooked police peace officer offerings

Just keep marching, til’ we reach congress

But they gonna say you’re tying to take an irrational stance cause you try to slander the flag

But somebody has to be the sacrificial lamb

So they call it a Kapernick tantrum if you don’t stand for the national anthem

We raised it, you better praise it or you’ll be made to feel like a traitor, we’ll

Treat you like Rodney Dangerfield

Home of the bravest still, racist spills

So the whole nation feels like a plantation field

In a country that claims that it was foundation on based on united states ideals

That had its Natives killed

Got you singing the Star Spangled Banner to a piece of cloth that represents the land of the free that made people slaves to build

Untouchable – traduzione del testo

alza le mani, ufficiale non spari

poi tirati su i pantaloni, ti prometto che non ruberò

magari non ci capiremo mai, non siamo abituati

non riusciremo mai a capire cosa abbiamo passato

ragazzo nero, ragazzo nero, non ti mentiremo

ragazzo nero, ragazzo nero, non ci piace averti davanti

spostati di profilo

con le finestre abbassate, abbiamo tracciato il tuo profilo

e poi ci chiediamo perché vediamo questo lato di te

forse viene dalla casa degli spacciatori

ti possiamo lasciare andare ma i tuoi fanali posteriori sono rotti

sappiamo che stai nascondnedo quella Heidi Klum in te

e tu sei un’altre accusa di spaccio, tesoro, è tornato dentro di te

e nel caso in cui dovesse seguire una caccia, sappi che l’abbiamo già provato e ti abbiamo pronta una pistola da puntarti e da scaricarti addosso

nella tua stanza, entriamo e ti scarichiamo il taser addosso

che cazzo posso fare?

continuo a dirmi che devi fare quello che stai facendo

non importa quante vite distruggiamo

è per il rosso, il bianco e il blu

dobbiamo andare a cercarne un altro e spaccargli bene la testa in due

nessuno ti ha mai incriminato

perché?

perché sei un ragazzo bianco, ragazzo bianco

sei una rockstar (mamma parlami cerca di dirmi come devo vivere)

ragazzo bianco, ragazzo bianco, nella tua macchina della polizia (ma io non l’ascotlo perché la mia testa è come un setaccio)

ragazzo bianco, ragazzo bianco, sei intoccabile (il mondo sta per finire, non me ne frega neanche)

nessuno mi può dire un cazzo perché sono una grande rockstar

ragazzo nero ragazzo nero non capiamo la tua cultura e

non ci interesa cosa ha fatto il nostro governo per fotterti,

non dirci che il tuo atteggiamento dipende da questo

sciocchezze, da dove viene quella scheggia che hai sulla spalla

perché stai calciando quella lattina di coca?

tirati su i paqntaloni

li abbiamo comprati per arrotolarsi e

butta il tuo culo nel furgocino, ammanettato

non devi sapere quali sono i nostri piani o le nostre intenzioni

le nostre pistole ce le abbiamo attaccate al petto

farai meglio a mettere le mani in bella vista

e darti una calmatina

e ti spareremo nella tiroide, perché potresti morire, ragzzo

noi portiamo avanti un guerra contro il crimine

eccolo che arriva il maiale

sta cercando di ripulire queste strade da tutte le minoranze

ecco perché lo chiamiamo porcile

sono come un pugno nell’occhio per la polizia

ti parlano come se fossi spazzatura

ho la sensazione che siamo blocccati in una deformazione temporale

mentre sciorino questi fatti e

ottengo queste reazioni contrastanti

e questa tendenza va all’indietro

è come se stessimo ritornando agli anni 60

avere la pelle nera è rischioso, perché questo continua a sucedere

attraverso la storia, gli afroamericani sono stati trattati come merda

e io ammetto cho sono stati momenti in cui è stato imbarazzante essere un

perché sei un ragazzo bianco, ragazzo bianco

sei una rockstar gingergeneration (mamma parlami cerca di dirmi come devo vivere)

ragazzo bianco, ragazzo bianco, nella tua macchina della polizia (ma io non l’ascotlo perché la mia testa è come un setaccio)

ragazzo bianco, ragazzo bianco, sei intoccabile (il mondo sta per finire, non me ne frega neanche)

nessuno mi può dire un cazzo perché sono una grande rockstar

semrba che l’aspettativa di vita media di un uomo bianco

sia più del doppio rispetto a quella di un nero

mi chiedo se a volte ci sia un scanner per gli scontri

mi sento di dare uno sguardo alla vita, non posso scappare dalle circostanze

mi piacerebbe piuttosto sentir loro dire “la parola che inizia con la N” piuttosto che i Die Antwoord

ninja, adesso è meglio descrivere uno scambio di battute

ma è la vita

strappata, perché siamo distrutti dal punto di vista finanziario

e non possiamo trovare risposte

stiamo mandando i curriculum al Mc Donald’s

sembra che sia l’unico franchise che assume, quindi come facciamo ad avere standard più alti

mentre Dallas oscura la battaglia del Black Lives Matter

combattiamo rispondendo con la violenza

che rende le persone ancora più arrabbiate

contro i poliziotti, e i poliziotti si arrabbiano di più

e questo è il motivo per cui c’è uno stallo

non si riesce ad arrivare ad un compresso quindi arrivano i militari del governo

mi chiedo se noi assumessimo di più, i militari, tutto questo finirebbe

il quartiere è il nostro ufficio per strada

non il posto per lo spaccio del crack

richiama i cani che mi hai scagliato contro, uomo

fai sempre la figura di quello incazzato contro di noi all’incrocio

e i poliziotti cattivi fanno fare una figura di merda a quelli buoni

e uomo, fermati, smettila di mandare poliziotti bianchi nei quartieri dei neri

perché loro non ci sono abituati

come se fosse quella la cosa giusta da fare

chi ha mai visto i video di alcuni cazzo di rapper che sventolano pistole

e no nessun nero così possono essere spaventati da noi

ed è razzismo questo

dà a loro la paura del viso nero

un razzista nel subconscio

aspettare, perché c’è un quartiere di neri?

perché l’America ci ha segregati

ci ha confinato in un’area

ci ha separati

ci ha inviati alla sezione 8

quando la distruggeremo sarà l’unico momento in cui ci verrà concessa attenzione

avere un’istruzione fa schifo, ogni giorno una nuova

un Freddie Grey per noi, un’evasore fiscale o un polizioto

vogliamo soltanto un ambiente sciuro per i nostri bambini, ma non possiamo scappare

dalle sirene

non serve uno scienziato per vedere dove giace la nostra natura

la povertà che affrontiamo, è per questo che nelle classi meno abbienti è cosi alto il tasso di criminalità, è come un cancello con il filo spinato

questa piaga della nostra società che ci fa salire il livello di ansia

ogni volta che vediamo la faccia del diavolo,

lioni, tigri e orsi oh mio! più che altro sono manganelli

e ci piace pensare che siamo colpevoli perchè siamo neri

ma voi continuat e ad ammazzarvi, vi fate lo scalpo per cose stupidte come i cappelli

una madre che combatte contro l’abuso di stupefacenti

mentre le persone che non hanno nulla da perdere si sparano per delle scaroe

fanculo alla vostra visione repubblicana

tiraceci su prendendoci per i tiranti, dove cazzo sono gli stivali?

e le strade funzioano come narratori

non devo leggere i fumetti

o non dovrei farmeli piacere più di tanto, solo per vedere che per il semplice fatto di essere nero

devi essere per forza un disperato, con una pistola oppure essere incappucciato come Steve Rogers

perché nessuno di questi poliziotti finisce all’estero

e devono essere affrontare capi d’accusa di serie B

li vediamo picchiare Rodney King e poi scappare

quindi non abbiamo bisogno delle folse ipocrite promesse di pace

continueremo a marciare, fino ad arrivare al congresso

ma diranno che state cercando di fare un’azione irrazionale perchè cercate di mancare di rispetto alla bandiera

ma qualcuno dev’essere l’agnello sacrificale

quindi lo chiamano un capriccio di Coperncio se non vi alzate in piedi per l’inno nazionale

abbiamo alzato la bandiera, vi conviene renderle omaggio o verrete visti come traditori

vi tratteremo come Rodney Dangerfield

la patria dei più coraggiosi eppure ancora piena di razzisti

così tutta la nazione si sente come una piantagione

in un paese che rivendica di basarsi su ideali comuni

quello che ha massacrato i suoi nativi

ti ha fatto cantare l’inno delle stelle ad un pezzo di tessuto che rappresenta la terra della libertà costruita dagli schiavi