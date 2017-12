Le nomination ai Golden Globe 2018 ci forniscono 5 previsioni per gli Oscar 2018

Il 75° Golden Globe Awards andrà in onda presso il Grand Ballroom del Beverly Hilton Hotel il 7 gennaio su NBC.

La corsa agli Academy Awards 2018 ha preso il via quest mattina con l’annuncio delle nomination ai Golden Globe, con La forma dell’acqua di Guillermo del Toro che ha portato a casa sette nomination mentre The Post di Steven Spielberg e Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh seguono a ruota con sei a testa.

Ma quale preminenza hanno le nomination sul premio principale di Hollywood – gli Oscar – e come si sta formando la corsa di quest’anno?

1. Wonder Woman e The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no difficilmente competeranno per un premio di prestigio

Nonostante il grande successo della critica e gli ottimi incassi al botteghino, Wonder Woman di Patty Jenkin e The Big Sick di Kumail Nanjiani sono stati completamente esclusi dalla corsa ai Golden Globe.

Oltre ad essere il più grande successo dell’estate, Wonder Woman ha ricevuto elogi dal pubblico per il suo taglio femminista su un film d’azione. Molti critici hanno predetto che Jenkins avrebbe ottenuto il riconoscimento per aver diretto il miglior film dell’anno incentrato sulla potenza femminile e, c’è ancora una possibilità che l’Academy si ricordi di lui. Ma il fatto di non aver ricevuto nessuna nomination ai Globe, non lascia ben sperare.

All’estremità opposta, The Big Sick è stato un film che ha catturato il pubblico quest’estate e ha affascinato tutti coloro che l’hanno visto. Si pensava a una nomination almeno nella categoria comedy, ma non è arrivata. Chissà se gli Academy Awards potrebbero ancora premiare Holly Hunter come miglior attrice non protagonista.

2. Tutti i soldi nel mondo e The Greatest Showman sono i contendenti dell’ultimo minuto

Anche se il pubblico dovrà aspettare la fine di questo mese per condividere il proprio feedback su questi due film, appare chiaro che la Hollywood Foreign Press Association – il gruppo che vota sui Globes – ha apprezzato quello che ha visto in anteprima.

Il musical guidato da Hugh Jackman ha ottenuto tre nomination, tra cui best motion picture in the comedy or musical category, miglior attore per Jackson e miglior canzone originale.

Un mese dopo la separazione con la stella Kevin Spacey a causa delle numerose accuse di cattiva condotta sessuale, Tutti i soldi del mondo, che racconta il rapimento del magnate J. Paul Getty, ha ottenuto tre nomination ai Golden Globe. Christopher Plummer, che ha assunto il ruolo di Spacey, è stato nominato per il best supporting actor in a motion picture. Forse il licenziamento di Spacey porterà benefici a questo film.

3. Mudbound potrebbe portare il primo Oscar a Netflix?

A parte il premio come migliore attrice non protagonista di Mary J. Blige e un posto nella categoria delle migliori canzoni originali per la ballata “Mighty River”, Mudbound è fuori dalla corsa per i maggiori premi ai Golden Globe.

Il bel film diretto da Dee Rees è stato rilasciato su Netflix e gli Oscar, per ora, non hanno ancora accettato un titolo importante dal servizio di streaming (l’Accademia aveva ignorato Beasts of No Nation due anni fa).

Tuttavia, le belle performance di Carey Mulligan, Garrett Hedlund e Jason Mitchell potrebbero essere in grado di colmare il divario e vincere qualcosa d’importante. Dopotutto, c’è sempre una prima volta e Netflix si strofina già le mani.

4. The Post, La forma dell’acqua e Tre manifesti a Ebbing, Missouri sono i grandi vincitori di queste nomination

Tutti e tre i film intascheranno un premio ai Golden Globe, anche se trattano temi molto diversi.

La Forma dell’acqua guida le nomination nella categoria film con ben sette riconoscimenti, tra cui la nomination per il regista, attrice protagonista e attrice non protagonista. La fiaba R-rated ha il merito di combinare la vecchia Hollywood con la fantascienza.

The Post, un film drammatico sul giornalismo, può seguire le orme di Spotlight e aggiudicarsi il premio come miglior film. Avere nel proprio team i pesi massimi Meryl Streep e Tom Hanks, entrambi pluripremiati agli Oscar, è di buon auspicio.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri è una commedia dark che ha portato a casa il premio del pubblico al Toronto International Film Festival a settembre, un importante predittore per quanto riguarda il premio best picture (otto degli ultimi 10 vincitori hanno ottenuto una nomination come miglior film). Vedremo se sarà così anche stavolta.

5. Scappa – Get Out è in lizza per un premio importante

Il film di Jordan Peele ha ottenuto due nomination: best picture e quella per l’attore principale Daniel Kaluuya.

Questo film horror è stato inserito stranamente nella categoria comedy, anche perché non esiste quella thriller ai Globe.

Fortunatamente, gli Oscar non separano i film per genere, quindi non ci sarà nessuno scandalo in caso di alcune nomination.

La cerimonia dei Golden Globe sarà trasmessa in diretta su NBC il 7 gennaio 2018. Restate aggiornati per ricevere altre informazioni interessanti sull’evento e sui prossimi Oscar.