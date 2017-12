Vasco Rossi Tour 2018: date e info su biglietti e prevendite

Tutti pronti per il Vascononstop Live 2018? Ecco tutte le date del Tour di Vasco Rossi previste per la prossima estate, nei più importanti stadi d’Italia

Come ci aveva preannunciato il sito ufficiale di Vasco Rossi, sono state rese note oggi le date del Tour dell’estate 2018. Vasco Rossi, con il suo Vascononstop Live 2018 toccherà le principali città italiane per dare vita a dei concerti, come sempre, memorabili.

Si inizierà a Torino nei giorni dell’1 e 2 giugno 2018 allo Stadio Olimpico; toccherà poi a due date nella città di Padova, esattamente i giorni 6 e 7 di giugno; poi ancora allo Stadio Olimpico di Roma l’11 e il 12 giugno, Bari 16 e 17 dello stesso mese e la data finale a Messina il 21 giugno. Da nord a sud, tutta la penisola potrà cantare i più grandi successi di Vasco. Ecco nel dettaglio tutte le info sulle date del Tour.

Vascononstop Live 2018 – date

1 Giugno – Torino Stadio Olimpico

02 Giugno – Torino Stadio Olimpico

06 Giugno – Padova Stadio Euganeo

07 Giugno – Padova Stadio Euganeo

11 Giugno – Roma Stadio Olimpico

12 Giugno – Roma Stadio Olimpico

16 Giugno – Bari Stadio San Nicola

17 Giugno – Bari Stadio San Nicola

21 Giugno – Messina Stadio San Filippo

Biglietti e prevendite

Per quanto riguarda i biglietti, sono previste date di prevendite dedicate agli iscritti al Blasco Fanclub con tessera in corso di validità. Per tutti gli iscritti al fan club le prevendite saranno aperte dalle ore 10:00 di mercoledì 13 dicembre. La regola prevede che ogni iscritto, dopo aver prelevato il codice prevendita dal sito, può comprare un solo biglietto per il settore prato gold e 4 per gli altri settori, per un totale di 5 biglietti massimi.

Per coloro che non sono iscritti al fanclub, invece, le prevendite apriranno dalle 13:00 del giorno successivo, ossia il 14 dicembre 2017. I biglietti per il Tour di Vasco Rossi saranno disponibili sul circuito vivaticket.it.