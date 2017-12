Angelina Jolie produrrà il film tratto da “Senza Sangue” di Alessandro Baricco

Una notizia grandissima per tutti i fan dello scrittore italiano Alessandro Baricco. Angelina Jolie ha acquistato i diritti sul libro “Senza Sangue”

A darne notizia è stato lo stesso Baricco con un post su Facebook: Angelina Jolie ha comprato i diritti di “Senza Sangue”, un romanzo del 2002 dello scrittore torinese. Le voci su un’eventualità del genere giravano già da qualche giorno, ora finalmente è ufficiale. Ecco il post di Alessandro Baricco, che sembra entusiasta e pieno di speranze per il progetto.

“Senza Sangue” è il terzo romanzo di Baricco scelto per un adattamento cinematografico. Prima di questo, infatti, sono diventati film “La leggenda del pianista sull’oceano” con la regia di Giuseppe Tornatore e “Seta” diretto dal regista François Girard.

Senza Sangue – trama del romanzo

Il romanzo “Senza Sangue” è diviso in due parti chiamate semplicemente “uno” e “due” e racconta la storia di Nina, figlia del proprietario della fattoria Mato Rujo. Nella prima parte la storia vede Nina come semplice spettatrice di quello che le capita intorno vivendo nella fattoria. Tra i fatti più importanti, la bambina assiste al feroce assassinio di suo padre e di suo fratello per mano di un commando in cerca di vendetta.

Nella seconda parte, una Nina ormai adulta, incontrerà uno degli uomini che faceva parte del commando di assassini, e insieme i due ricorderanno e ripercorreranno quel triste avvenimento che li ha segnati entrambi. Una storia intima e profonda, sulla vita, sulla morte e sull’amore.

Sono appunto questi i temi che hanno attratto Angelina Jolie, attrice che da tempo ha preso in mano anche mansioni di produttrice. Uno degli ultimi film prodotti dalla Jolie, “Breadwinner”, è stato anche nominato ai Golden Globe.