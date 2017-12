“Buona Fortuna” di Benji e Fede: in arrivo il nuovo singolo

In arrivo il nuovo singolo del duo pop formato da Benjamin Mascolo e Federico Rossi. Il brano, dal titolo “Buona Fortuna” è atteso per il 15 dicembre

Benji e Fede sono pronti a tornare in pista, con un nuovo brano che andrà ad anticipare il loro secondo album di inediti, dal titolo 0+ (Zero Positivo). Il singolo, che potremo ascoltare tra qualche giorno, è “Buona Fortuna”, e tratta un tema molto personale di Fede, e del rapporto che aveva con suo padre, scomparso da poco. Per la prima volta, infatti, Federico Rossi veste anche i panni di autore, a parte quelli di interprete, e siamo davvero curiosi di sentire i risultati dell’impresa.

Di cosa parla “Buona Fortuna”?

La storia del brano “Buona Fortuna” è emozionante e molto intima e ha a che vedere con una frase che il padre di Fede gli ripeteva sempre, prima della sua prematura scomparsa. Il senso generale del brano, ad ogni modo, è positivo e pieno di speranze. Un vero inno alla vita, e alla forza dei sogni e della tenacia.

“Buona Fortuna”, quindi, oltre a parlare del rapporto padre-figlio, è un incoraggiamento a cercare sempre il meglio dagli avvenimenti della vita, con un invito finale a spingersi fino “alla luna”.

Un periodo d’oro per i giovani Benji e Fede che dopo il grande successo del loro primo album “20:05”, si apprestano a ricevere altrettanti apprezzamenti per 0+ (Zero Positivo). Il brano “Buona Fortuna” verrà pubblicato il prossimo 15 dicembre, ma già dal 14 potremo avere un anteprima grazie ad un incontro dei due artisti con il Corriere della Sera. Ad ogni modo vi terremo informati, aspettando di ascoltare “Buona Fortuna”.