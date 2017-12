Fedez e Chiara Ferragni celebreranno il matrimonio in Sicilia: sarà vero?

Un’indiscrezione molto curiosa: pare che Fedez e Chiara Ferragni si sposeranno a Noto, in Sicilia. I due futuri sposini non confermano né smentiscono

Fedez e Chiara Ferragni si sposano. Tutto il mondo lo sa, sin dal momento in cui, in modo estremamente plateale, il rapper milanese ha chiesto la mano della bellissima blogger durante un concerto. D’avanti a centinaia di persone, Federico Leonardo Lucia in arte Fedez si è inginocchiato e ha messo l’anello al dito della sua bella. Ma questo matrimonio tanto atteso e chiacchierato, dove si svolgerà?

Un’indiscrezione trapelata dà Il Giornale di Sicilia da per certo che i due hanno scelto la città siciliana di Noto per il loro matrimonio. Non la città natale di lei, Cremona, quindi, ma nemmeno Milano, città di lui. Qualcuno aveva parlato di Los Angeles, città dove la fashion blogger ha raggiunto il grande successo, ma pare che nemmeno la città californiana sarà il set delle nozze più attese del 2018.

Matrimonio Fedez-Ferragni a Noto?

Pare che Noto abbia attratto i cuori dei due innamorati. Il comune di 24.000 abitanti nella provincia di Siracusa è in effetti un gioiello, definita da tutti “la capitale del barocco”. Difficile trovare qualcuno che non ne rimanga colpito e innamorato. Eppure, al momento, la notizia non è stata né confermata né smentita dai due futuri sposini che, come è ormai noto, stanno anche per diventare genitori del piccolo Leone.

Per saperne di più dovremo quindi aspettare qualche notizia più ufficiale e magari spulciare i profili social della coppia che di sicuro lanceranno indizi sul matrimonio a destra e manca.