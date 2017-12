Age Excellence Miracle Peel di Mossa, 1 sample da “X” ml di prodotto (L’Azienda non indica il quantitativo del sample) utilizzato per 2 applicazioni. Il prodotto è certificato Ecocert.

Age excellence miracle peel è un peeling dalla texture gellosa color oro sbiadito, che sulla pelle risulta trasparente; la sua profumazione è fruttata – acidula, si avverte la rosa damascena e l’estratto di vaniglia.

L’Azienda consiglia questo pelling dai 40 anni in su, con l’obiettivo di rimuovere delicatamente le cellule morte, restringere gli eventuali pori dilatati, e attenuare le macchie presenti sul viso.

Io ho applicato una noce di prodotto su viso deterso e leggermente umido, evitando con attenzione il contorno occhi, e massaggiandolo con movimenti circolari. Nell’immediato la pelle pizzicava; una volta rimosso il prodotto, la pelle risultava da subito arrossata e dopo pochi minuti visivamente più luminosa.

Crema corpo di Physio Natura, 1 sample da 5 ml di prodotto.

Questa crema corpo è arricchita di estratto di lavanda bio, dall’azione rilassante, tonificante e rinfrescante.

Questa è una crema corpo dalla texture corposa, ma che si riesce a massaggiare con facilità sulla pelle del corpo, che l’assorbe risultando fin da subito asciutta.

Purtroppo un sample cosi poco sostanzioso non è sufficiente per farmi capire le reali proprietà di questo prodotto, ma, per chi odia la lavanda, posso dirvi che la profumazione è praticamente inesistente.

Chiacchieratissima e quasi lodatissima Linea Undici – Novità Sana 2017 – di Domus Olea.

Grazie ad Aglaya ho avuto la possibilità di testare tre loro prodotti: Shampoo micellare cute seborroica, crema riparatrice chiudi scaglie, maschera 3 in 1 nutriente, ristrutturante.

Ci tengo a precisare che sono prodotti che io ho purtroppo dovuto bocciare totalmente per diverse ragioni.

Per quanto riguarda la crema riparatrice chiudi scaglie e la maschera 3 in 1, ciò che le accomuna è la profumazione nauseante, che seppur naturale e ottenuta da ingredienti biologici, mi crea un fortissimo e persistente mal di testa, in quanto la profumazione perdura sul capello per giorni.

La crema riparatrice chiudi scaglie la boccio anche per la sua incapacità di disciplinare e togliere il crespo al mio capello sottile, riccio e trattato (sui miei capelli faccio dei colpi di luce 2-3 volte l’anno).

La maschera 3 in 1 la reputo una potenziale buona maschera pre shampoo che può davvero donare un iper bagno idratante alle lunghezze dei capelli in caso di secchezza, ma un sample, seppur da 10 ml di prodotto, non sono sufficienti per capire le sue potenzialità nel medio – lungo tempo.

La nota dolente è stata lo Shampoo micellare cute seborroica.

L’Azienda dichiara che è uno shampoo studiato per tutti i tipi di capelli, ma indicato in particolar modo per coloro che presentano forfora, prurito e caduta dei capelli, in quanto il suo mix di ingredienti fa si che sia uno shampoo in grado di lenire ed eliminare gli squilibri del cuoio capelluto.

Sulla carta risulta essere uno shampoo sebo riequilibrante, anti forfora, anti infiammazione, anti caduta, antiossidante e anti residui.

Purtroppo su di me non è stato in grado di pulire il cuoio capelluto. Il mio cuoio capelluto non ha tendenza grassa, utilizzo shampoo sebo riequilibranti, alternati con shampoo idratanti, per riossigenare il capo, rimuovere eventuale sudore, sporco, residui di polveri sottili e smog. Nonostante gli ml disponibili del sample (10 ml) e la corposa e soffice schiuma ottenuta azionando lo shampoo con un pò di acqua, all’atto dello styling mi sono accorta che stavo asciugando dei capelli sporchi, ed è stato frustante.

Queste sono le mie più personali e sincere opinioni su questi prodotti bio e naturali, in certi casi anche chiacchieratissimi e pubblicizzatissimi.

Voi, avete provato qualcuno di questi prodotti? In full o mini size? E come vi ci siete trovati?

Chiara R.