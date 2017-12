I Bastille annunciano il nuovo tour UK per il 2018

Il gruppo Bastille ha annunciato tutti i dettagli del UK tour che avverrà durante il mese di Aprile del 2018.

Nel ‘ReOrchestrated’ Tour, la band vuole fare un vero e proprio restyling in chiave quasi drammatica del proprio repertorio. Infatti, per quanto riguarda le loro canzoni più conosciute, gli artisti utilizzeranno nuovi arrangiamenti.

La performance alla Union Chapel

In un’intervista, i membri del gruppo hanno parlato del loro concerto no profit alla Union Chapel for Streets Of London. In questa occasione, le canzoni dei Bastille hanno subito una vera e propria trasformazione essendo ri-orchestrate con l’introduzione di violini, strumenti a fiato e un coro gospel.

Il gruppo ha debuttato con ‘Pompeii’ che veniva solitamente utilizzata come gran finale. Durante quest’esibizione il gruppo ha cantato a cappella con il coro gospel. I Bastille hanno trovato questa performance spettacolare e quindi hanno deciso di riproporre questo tipo di arrangiamento scenico nel loro nuovo tour.

Date e luoghi del tour

Se avete la possibilità di assistere a questo nuovo tipo di spettacolo non perdetevi il nuovo tour dei Bastille. Ecco le date e i luoghi:

Aprile 10 2018 – MANCHESTER O2 Apollo

Aprile 11 2018 – EDINBURGH Usher Hall

Aprile 13 2018 – BRISTOL Colston Hall

Aprile 14 2018 – SHEFFIELD City Hall

Aprile 16 2018 – LONDON Royal Albert Hall

Le opinioni dei Bastille sui progetti passati

Ad ogni modo, i fans del gruppo non sono solamente interessati a questi nuovi arrangiamenti di cui tanto si parla. Infatti il pubblico spera anche che ci siano le performance delle nuove canzoni della band come il nuovo brano del gruppo intitolato ‘World Gone Mad’.

Inoltre, la band ha dichiarato che il prossimo album sarà molto più incline verso l’evasione. Dunque, i fans non si aspetteranno più un progetto politicamente impegnato come ‘Wild World’.

Gli artisti hanno descritto il loro progetto passato come un “rendersi conto di quanto il mondo sia complicato”. Solamente guardando il telegiornale o i social media ci si sente catapultati in un susseguirsi di eventi culturalmente e politicamente scioccanti. Questo tipo di aspetto ha ispirato gli artisti che hanno rappresentato la propria visione di tali temi attraverso la loro musica.

Ad ogni modo, I Bastille hanno affermato che i concetti nei loro testi esprimevano solamente la loro opinione. Dunque il loro album non aveva alcuno scopo politico. Sicuramente i membri del gruppo non erano minimamente intenzionati a fare propaganda di alcun genere. Dunque il gruppo ha ufficialmente comunicato che il fine dei progetti precedenti consisteva solamente nell’esporre le assurdità e le controversie del mondo di oggi.