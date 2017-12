Kendrick Lamar sostiene di aver visto gli alieni

Il rapper Kendrick Lamar sostiene di aver assistito a un’apparizione degli alieni durante la propria gioventù. Ad ogni modo, l’artista ha dichiarato non essere mai stato creduto. Effettivamente, la star ha constatato che ancora oggi nessuno é disposto a sostenere la sua teoria dei fatti.

Kendrick Lamar intervistato a Howard Sirius XM

Il rapper si é espresso sul canale incensurato Howard Sirius XM quando ha parlato di questo specifico aneddoto. Apparentemente, durante la propria infanzia, Kendrick Lamar avrebbe notato qualcosa nel cielo. Questo oggetto non identificato sembrava quasi una freccia o un dardo. Kendrick avrebbe assistito a questo evento alla tenera età di sei anni.

Il rapper ha continuato sostenendo che forse sarebbe stato meglio non parlarne. Ad ogni modo, l’artista continua tutt’oggi a dichiarare la propria versione dei fatti, nonostante lo scetticismo generale. Anche se la scena descritta non sembra particolarmente straordinaria, Kendrick dichiara di non riuscire a descrivere a parole ciò che ha visto o sentito. Egli rappresenta l’avvenimento come un evento surreale e assurdo.

Quando il co-presentatore Robin Quivers ha chiesto all’intervistato se fosse stato rapito dagli alieni, Kendrick ha risposto scherzosamente. Infatti l’artista ha ironicamente sostenuto che quell’evento avrebbe effettivamente causato la sua vocazione musicale. Probabilmente gli alieni gli hanno trasmesso le giuste vibes!

Lamar aveva già parlato di tale aneddoto durante lo show radiofonico di JoJo Wright nel 2014. In quel caso, il rapper avrebbe sostenuto di aver assistito ad una apparizione degli alieni e di aver visto dei fantasmi in più occasioni.

Descrizione dell’evento

Per quanto riguarda l’evento degli UFO, Kendrick ha affermato che anche sua madre é scettica sull’argomento. Descrivendo la scena, il cantante dichiara che l’avvenimento avrebbe avuto luogo a Compton sul proprio balcone. Durante quei momenti, la madre era intenta a bere un bicchiere di vino. Improvvisamente Kendrick avrebbe notato un insolito flash che sembrava quasi una stella cadente. Tale flash si sarebbe poi diviso in più bagliori nel cielo.

Sfortunatamente, per quanto sia affascinante e avvincente la storia del rapper, ancora nessuno crede che Lamar abbia effettivamente assistito ad una venuta extraterrestre. Forse il nostro amato artista ha ragione o forse l’immaginazione di un bambino di sei anni ha preso il sopravvento… chi può dirlo?