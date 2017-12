Nick Jonas suona in un’arena nel video musicale di Home.

Analisi del video musicale di Home

Che coincidenza. La stessa settimana in cui la sua canzone “Home” viene nominata per i Golden Globe 2018, Nick Jonas ha presentato in anteprima il video musicale ufficiale per il singolo che appare nella colonna sonora di “Il Toro Ferdinando“. Credo che sia il momento perfetto per pubblicare un video musicale. Oltre alla nomination, il film uscirà venerdì 15 dicembre nelle sale americane, mentre quelle italiane lo ospiteranno il 21 dicembre.

Il video musicale di “Home” mostra il cantante mentre si esibisce con la sua canzone mid-tempo. Non manca la chitarra a Joe Jonas e attorno a lui si muove un’arena in festa. Le scene di Nick si intrecceranno con le riprese del film “Il Toro Ferdinando” durante tutto l’arco della clip. E quando arriverà l’ultimo minuto, una manciata di ballerini, incluse ragazze di flamenco, si uniranno a Nick in un momento finale celebrativo.

La canzone “Home” di Nick Jonas è molto allegra, davvero orecchiabile e, sono contento che sia stata nominata per un Golden Globe. Questo riconoscimento è un altro importante tassello per la carriera di Nick. Vi lascio al testo del brano.

Testo di Home

Always out of place, I knew I needed something new for me

I never knew just what that was, yeah

Finding something safe was just like trying to catch a bird in flight

I knew that I would never touch

But now I won’t let go

‘Cause I’m happy to call this

Home

No more running

I’m good knowing

That I belong

(Happy to call this)

Home

I got loving

Inside this island

Don’t care who knows it

(Happy to call this)

Home

(Oh way oh, oh way oh, oh way oh)

Shedding all that insecurity, I kind of found a new me

I’m OK with how that feels, yeah

Being me was hard enough so being someone else was too much

All I want is something real

Now I won’t let go

‘Cause I’m happy to call this

Home

No more running

I’m good knowing

That I belong

(Happy to call this)

Home

I got loving

Inside this island

Don’t care who knows it

(Happy to call this)

Home

(Oh way oh, oh way oh, oh way oh)

Home is where you’re happy

Home is when you’re right where you should be

Find where you’re happy

‘Cause I’m happy to call this

Home

No more running

I’m good knowing

That I belong

(Happy to call this)

Home

I got loving

Inside this island

Don’t care who knows it

(Happy to call this)

Home

(Oh way oh, oh way oh, oh way oh)

