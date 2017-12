Robbie Williams e il ritorno dei Take That

Il 12 dicembre, Robbie Williams é riuscito a deludere i fans dei Take That.

Durante un’intervista con OK! Magazine, L’artista ha annunciato che la famosissima band non sarebbe tornata sulla scena nel prossimo futuro.

Ad ogni modo, quando il cantante si é presentato su ITV ha confessato di essersi sbagliato. Robbie Williams ha dichiarato di aver detto, in un’intervista, che nei prossimi 5 anni il gruppo non si sarebbe riunito. Tuttavia, il cantante si é poi ricordato di avere avuto un meeting sulla questione. Dunque, il ritorno dei Take That potrebbe avvenire prima di quanto ci si aspetti.

Nonostante il cantante abbia successivamente assicurato che questo ritorno di fiamma avverrà ufficialmente, sembra che la band sarà formata solo da quattro membri. Infatti Jason Orange non prenderà parte a questa riunione.

Scherzosamente, Robbie Williams ha chiesto alla presentatrice Lorraine Kelly se fosse interessata ad aiutare la band nella organizzazione della reunion.

Il cantante ha incoraggiato la celebrità assicurando che sarebbe stato divertente e che lei potrebbe prendere il ruolo che Jason Orange aveva nella bend.

I progetti americani di Robbie Williams

Inoltre, l’artista inglese ha rivelato un possibile debutto negli Stati Uniti. Infatti il cantante non viene spesso riconosciuto in America.

Inizialmente, Robbie apprezzava la privacy che poteva ritrovare nel paese natale della moglie Ayda Field. Ad ogni modo, la celebrità ha affermato di essere stanca di tale aspetto. Dunque, Robbie ha dichiarato di sentire la mancanza di attenzioni da parte dei fans americani.

Il cantante ha affermato di aver cambiato idea sull’aspetto della privacy. Dunque, Robbie Williams ha confessato di voler essere famoso anche dall’altro lato dell’Atlantico. L’artista ha ammesso che sarà difficile diventare conosciuto negli USA a causa della propria età. Infatti Robbie ha ormai compiuto 43 anni e quindi non é più un cantante di primo pelo, come si suol dire. Ad ogni modo l’artista inglese ha dichiarato che il proprio debutto avrà luogo a Las Vegas. Robbie Williams ha confessato di non stare più nella pelle!

Tuttavia, sfortunatamente, Il cantante non inviterà Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen sul palco per il proprio debutto americano. Quando gli é stato chiesto il motivo di tale decisione il cantante ha risposto con una battuta sostenendo di non volere spartire i soldi con gli altri. Ad ogni modo, sembra veramente che l’artista non sia interessato a condividere la propria possibile fama con i suoi compagni di una vita. Insomma che dire… In bocca al lupo Robbie!