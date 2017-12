Tutto ciò che c’è da sapere sulla finale di X Factor 11

Si svolge domani, 14 dicembre, la finale della undicesima edizione di X Factor.

Al Forum di Assago si sfideranno Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra (Team Mara Maionchi), Maneskin (Team Manuel Agnelli), Samuel Storm (Team Fedez).

La finale, condotta da Alessandro Cattelan, si può vedere su Sky Uno a partire dalle 21.15, e sulle app (SkyGo e Now). Si vede anche in chiaro su TV8. Sarà preceduta dalle 20.25 dall’Ante Factor, con Elio, Drusilla Foer e Jake La Furia e la conduzione di Daniela Collu e l’esibizione del vincitore del talent alternativo StraFactor, Dario Zumkeller.

Quali saranno gli ospiti della serata?

Nella presentazione alla stampa di oggi, è stato annunciato un nuovo ospite, oltre ai già confermati Ed Sheeran e Tiziano Ferro: James Arthur. Il già vincitore di X Factor UK nel 2012 (e fresco di pubblicazione del singolo,“Naked”, mentre l’album “Back from the Edge” è del 2016) sarà protagonista della manche dei duetti: canterà infatti una canzone assieme ad ognuno dei finalisti.

A seguire, dopo la prima manche e il primo eliminato, i 3 superstiti canteranno un medley dei loro brani eseguiti nel programma.

Nuova eliminazione, e testa a testa tra i due finalisti che si giocheranno la vittoria cantando gli inediti.

“Il Forum è monumentale, ma stiamo studiando il modo per mangiarci il palco”, hanno dichiarato i Maneskin in conferenza stampa.

“Un’emozione unica, voglio divertirmi e cogliere al massimo questa fantastica esperienza”, ha spiegato Licitra. “Non smetterò mai di ringraziare Mara Maionchi, mi ha dato una nuova possibilità che è davvero difficile in quelto mondo”, ha spiegato Nigiotti. “Sono contentissimo di questa percorso, la mia vittoria è già arrivare fin qua”.

“L’anno prossimo dormo”, ha scherzato Cattelan. Che però ha confermato la sua presenza anche per la prosssma edizione: “Credo proprio che lo farò”, dando per scontato il rinnovo del contratto con Sky.

La finalissima prevede anche la presenza dei vincitori dell’edizione 2016, Soul System.

I quali hanno pubblicato il loro primo album intitolato “Back to the future”. L’inedito di debutto fu “She’s like a star” e fu proprio con quella canzone che conquistarono programma e disco d’oro. I Soul System sono un gruppo di ragazzi di origini ghanesi (eccetto Alberto) tutti nati e cresciuti tra Verona e Brescia. Leslie e Don Jiggy, rispettivamente anima rap e voce del gruppo, scrivono i testi rigorosamente in inglese, mentre suoni e melodie vengono arrangiati da Joel e David. Si sono conosciuti frequentando le comunità locali ghanesi, motivo per cui sono prima di tutto amici che componenti di una band. In realtà i giovani suonano insieme solo da qualche anno, e grazie alla loro forte coesione ed energia sono già molto apprezzati.

Tiziano Ferro si esibirà con “L’amore è una cosa semplice”. Ed Sheeran eseguirà il singolo “Perfect”, in testa alle classifiche nella versione con Beyoncé (e presto arriverà anche una versione con Bocelli).

A proposto di classifiche, durante la presentazione alla stampa della finale di domani la produzione di X Factor ha reiterato che gli inediti “hanno dominato le classifiche digitali ai primi posti, fin dal loro debutto” e che hanno ottenuto “risultati sorprendenti”. In conferenza Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky, ha parlato dei singoli in top 10 e di un dato di oltre sei milioni e mezzo di stream su Spotify.

Come ha notato per primo Paolo Madeddu su A Margine i dati complessivi e ufficiali dicono invece che, a due settimane dalla pubblicazione solo due canzoni dei concorrenti, sono ancora in top 10 dalle classifiche generali FIMI:

quelle dei Maneskin (“Chosen” all’8 posto) e quella di Enrico Nigiotti (“L’amore è” è al 10°).

Le canzoni di Samuel Storm e Rita Bellanza sono piazzate al’l81° e 93° posto (con una perdita di oltre 50 posizioni rispetto alla prima settimana).

Gli altri 5 inediti pubblicati (Licitra, Ros, Esposito, Radice e Cabaltera) sono usciti dalla top 100 dei singoli alla seconda settimana.

Nella classifica di download iTunes dei singoli della settimana conclusasi l’8 dicembre, le due canzoni di Maneskin e Nigiotti tengono la 4° e 5° posizione. Bellanza, Samuel Storm e Licitra precipitano di oltre 25 posizioni, sotto la 30°.

Ad oggi solo due canzoni sono nella top 50 Italia di Spotify, sempre Maneskin (15) e Nigiotti (21). Tutte le altre canzoni sono fuori dalla graduatoria.

Nils Hartmann ha riferito:

“I dati a cui facciamo riferimento sono un misto di download, streaming e classifiche FIMI. Due canzoni in top 10? Per noi va bene così”.

Nel 2016 le canzoni di X Factor ancora in top 10 nella classifica FIMI alla seconda settimana erano tre: quelle di Soul System (7, dopo essere entrata alla 10), Rochell (8, dopo essere entrata alla 3) e Gaia (10, dopo essere entrata alla 7).

Hartmann è poi ritornato sulla questione nella risposta alla domanda successiva della conferenza stampa. “Mai come quest’anno gli inediti si sono sentiti fuori dal programma”, riferendosi al supporto radiofonico del partner RTL.

Nessuna canzone di X Factor era nella top 50 dell’airplay radiofonico, così come elaborata da Ear One, sia nella settimana conclusasi il 1° dicembre che in quella conclusasi l’8 dicembre.