“Made in Italy”: Trailer e trama del nuovo film di Ligabue

Ecco il primo trailer ufficiale di “Made in Italy” in anteprima per TgCom24. Il film di Ligabue ha ancora una volta per protagonista Stefano Accorsi

Un nuovo film per il rocker Luciano Ligabue, che ancora una volta si mette dietro alla macchina da presa per raccontare il suo tempo e le sue emozioni. L’arrivo del primo trailer ufficiale è stato annunciato proprio da Ligabue sulla sua pagina Facebook ufficiale, in anteprima per TgCom24.

Tra i protagonisti, come nei film del passato, ritroviamo ancora una volta Stefano Accorsi, nel ruolo di Riko. Accanto a lui, nei panni di moglie, la bellissima Kasia Smutniak.



“Made in Italy” – trama del film

“Made in Italy” ha come protagonista Riko, un uomo che ha accanto a sé l’amore della famiglia, di sua moglie e l’appoggio degli amici. Eppure qualcosa, nella sua vita e nel suo tempo, non gli dà la giusta serenità, nonstante i suoi continui tentativi di non darla vinta al destino avverso e la voglia di combattere ogni nuovo giorno.

Un racconto intimo, che mira ad avvicinarsi ai sentimenti di tutte le persone che vivono le difficoltà e i paradossi del presente, raccontato dalla sapiente voce di Ligabue e, naturalmente, anche dalla sua musica.

“Made in Italy” – cast e data d’uscita

Accanto al protagonista Stefano Accorsi e a Kasia Smutniak, troviamo i nomi di attori come Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi, Filippo Dini e Tobia De Angelis. Il film, che è prodotto da Fandango e distribuito da Medusa, sarà nelle sale a partire dal 25 gennaio 2018.

Un altro bel passo per la carriera artistica di Luciano Ligabue che, nonostante i problemi di salute degli ultimi mesi, non si è tirato indietro con la produzione di questo film. Il rocker, infatti, si è trovato costretto a dover sospendere il suo tour per via di un problema alle corde vocali, ma ha continuato a lavorare al film senza mai fermarsi.

Non resta che aspettare l’uscita al cinema di “Made in Italy” il prossimo 25 gennaio.