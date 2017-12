Ascolta il nuovo singolo di Benji e Fede: “Buona fortuna” | Testo & Significato

Con “Buona fortuna“, il singolo che esce oggi (venerdì 15 dicembre), Benji & Fede hanno deciso di toccare le corde più profonde.

È la prima canzone scritta interamente da Federico, ed è dedicata a suo padre, scomparso lo scorso gennaio. “Buona fortuna” era una cosa che diceva sempre il signor Rossi.

“Il tema del brano può essere interpretato in vari modi. Non sono entrato nei dettagli, ho preferito utilizzare termini che per altre persone potessero evocare altro. A me quelle parole fanno venire in mente quello che ho vissuto. Nasce da un momento di sofferenza ma è anche un modo per ricordare. Avevo provato in passato a scrivere qualcosa di simile, ma venivano cose pesanti“.

La mamma di Fede, quando ha ascoltato “Buona fortuna” per la prima volta, si è commossa:

“Le ho messo le cuffie e gliel’ho fatta ascoltare. Non era preparata. Non ha capito subito, anche se ha notato che c’era quella frase che papà utilizzava spesso“.

Al suo fianco, come sempre da sette anni, c’è Benji, che ha seguito il suo amico fraterno in tutto il processo di guarigione, culminato in questo brano:

“Ho visto Fede come aveva vissuto quel momento: è stato difficile per lui. Pochi giorni dopo eravamo ospiti a Sanremo. In quel momento ho visto quanto la musica lo avesse aiutato. Con questo testo è riuscito a mettere un messaggio positivo in un fatto tragico della sua vita. La musica ha un potere terapeutico“.

Testo di Buona Fortuna di Benji e Fede:

Ma quanto costa la felicità

non ci resta che essere felici senza

se cerchi ancora la luna

allora buona fortuna

dimmi che tempo fa da soli

segno bandiera rossa e in questo mare ci affoghi

tu mi mandi fuori

ed io rimango fuori

proiettili a silenziatore

dentro i miei pensieri

due biglietti in tasca, non siamo mai partiti

chissà com’era poi domani se non ci fossimo divisi

Ma quanto costa la felicità

non ci resta che essere felici senza

se cerchi ancora la luna

allora buona fortuna

Quanto costa la felicità

non ci resta che essere felici senza

tu non avere paura, ti dico buona fortuna

A volte una sola parola

può fare un gran casino

come gli schiaffi sulla faccia

che coprono un sorriso

avevo detto di andarci piano ma non mi sono pentito

io non mi sono pentito

Mi guardi con gli occhi di Monnalisa

mi guardi il profilo e non il viso

chissà com’era poi domani

se solo fossimo partiti

Ma quanto costa la felicità

non ci resta che essere felici senza

se cerchi ancora la luna

allora buona fortuna

Quanto costa la felicità

non ci resta che essere felici senza

tu non avere paura, ti dico buona fortuna

E ti ho cercato in tutta la città tra il traffico e la vita

io ti ho aspettata come quel regalo che poi non arriva

potrebbe essere già qua

Mi ricordo qualche anno fa

tu che me lo ripetevi sempre

“Tu puoi arrivare alla luna”

“Tu puoi arrivare alla luna”

Quanto costa la felicità

si può essere felici senza

tu non avere paura

ti dico buona fortuna

e allora buona fortuna

e allora buona fortuna