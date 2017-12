Jack Black in “The Polka King”: guarda il trailer del nuovo film in arrivo su Netflix

Il grande Jack Black torna nel nuovo film in arrivo su Netflix “The Polka King”. Guarda il trailer e leggi trama e cast completo del film

Non si è sentito parlare molto del film “The Polka King” di Maya Forbes, eppure il film interpretato da Jack Black nei panni del protagonista, promette davvero bene. Presentato al Sundance Film Festival nel 2016, la commedia è un piccolo gioiello che merita di sicuro l’attenzione di tutti gli appassionati di cinema e soprattutto dei fan di Jack Black.

Oggi è uscito il primo trailer di “The Polka King”, acquistato da Netflix che lo distibuirà in streaming a partire dal prossimo 12 gennaio.

The Polka King – Trama del film

Il film racconta la vera storia di Jan Lewan, un astuto truffatore polacco che tenta in tutti i modi di diventare famoso con la sua musica utilizzando il famoso “Schema Ponzi”. Per chi non lo conoscesse, lo Schema Ponzi è un modello economico di vendita truffaldino che ingolosisce gli investitori con grandi guadagni, a patto che questi trovino a loro volta altri investitori.

Nella storia di Jan Lewan, lo schema è stato utilizzato negli anni ’90 per permettere successo e grossi guadagni al truffatore. Una storia divertente quanto vera.

Il resto del cast

Accanto al grande Jack Black, che con il suo carisma riuscirebbe a tirare avanti anche da solo qualsiasi tipo di commedia, appaiono i nomi di Jenny Slate, Jason Schwartzman, Jacki Weaver e J.B. Smoove.

Una storia ben narrata, con la giusta dose di ironia, che non ha lasciato indifferente Netflix e che di sicuro conquisterà tutti.

Non resta che aspettare il 12 gennaio 2018 e collegarsi alla piattaforma di Netflix.