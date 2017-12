Le Destiny’s Child potrebbero tornare in occasione di Coachella 2018

Ci sarà un ritorno di fiamma delle Destiny’s Child per il prossimo evento di Coachella 2018? Fans non perdetevi d’animo perché c’é ancora speranza!

Gli ammiratori del gruppo americano Destiny’s Child sono ancora convinti che la band tutta al femminile potrebbe ancora riunirsi in occasione dell’evento iconico chiamato Coachella. Effettivamente, sembrerebbe che la famosissima Beyoncé l’immemorabile Michelle Williams stiano cercando di lanciare degli ambigui messaggi sul web.

Ragazze ci volete comunicare qualcosa? In verità queste frecciatine che vagano qua e là nei social network vorrebbero proprio far pensare ad un ritorno di fiamma in occasione della prossima edizione del festival americano più famoso al mondo.

Questa voce avrebbe dunque iniziato a prendere piede dopo che uno dei fan di Beyoncé avrebbe notato un messaggio nascosto velatamente in un commento della cantante.

I post di Beyoncé

Effettivamente, la recente nascita dei gemelli della coppia conosciuta come Bee Z (Beyoncé e Jay Z) era stata precedentemente comunicata con lo stesso metodo. Infatti, durante la gravidanza, la star americana ha postato una foto con due dita incrociate in segno di fortuna.

Quel messaggio voleva comunicare ai fans, in maniera velata e nascosta, che la celebrità era in dolce attesa. Allo stesso modo si può notare che, prima dell’uscita dell’album ‘Lemonade’, la cantante aveva postato una foto che la raffigurava in posa con un limone.

Nella recente pubblicazione di una foto di Beyoncé , la cantante viene raffigurata mentre sfoggia una maglietta degli AC/DC. Ad ogni modo solo le lettere D e C sulla maglietta vengono mostrate nell’immagine. Effettivamente D e C sono le iniziali del nome della storica girlband americana. Dunque gli ammiratori delle Destiny’s Child hanno pensato che anche questo fosse uno dei messaggi subliminali della ‘Lemonade’ star.

Il post di Michelle William

Inoltre, Michelle Williams ha casualmente pubblicato una foto che raffigura gli outfit che le Destiny’s Child hanno utilizzato per il breve ritorno insieme nell’occasione dello show del Superbowl nel 2013.

La reunion potrebbe anche vedere il membro originale delle Destiny’s LaTavia Roberson sul palco di Coachella ma niente é ancora certo.

Le voci continuano a girare e sembrerebbe proprio che il festival americano sarebbe il posto più plausibile e logico per ospitare questo ritorno di fiamma. Effettivamente la gravidanza di Beyoncé ha obbligato la cantante a non presentarsi per l’edizione di Coachella 2017. Dunque non starebbe bene non presentarsi all’evento per la seconda volta. Beyoncé, Michelle, LaTivia, Kelly non deludeteci!