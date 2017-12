Le Little Mix tornano con un lyric video in tema Barbie style

Ormai conosciamo bene le Little Mix ed abbiamo imparato ad apprezzarle e ad adorarle.

Le giovani ragazze hanno fatto diventare realtà i sogni di ogni bambino. Infatti le Little Mix hanno deciso di creare la loro personale versione di Barbie nel loro ultimo video.

Il gruppo britannico ha avuto l’onore a cui ogni ragazzina ambirebbe. Infatti Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall sono sate raffigurate come le famosissime bambole di plastica che hanno segnato l’infanzia di innumerevoli generazioni di bambine in tutto il mondo.

Effettivamente il Lyric video del brano ‘If I Get My Way’ rappresenta il mondo delle cantanti in una versione Barbie style.

Si può proprio dire che le ragazze hanno realizzato il video più dolce e carino di tutti i tempi! O almeno dell’ultimo decennio!

Il 14 dicembre alle 16:30, le Little Mix hanno pubblicato il lyric video in un post su Twitter che ha ottenuto più di 11mila like e quasi quattromila condivisioni sul social network.

La possibile collaborazione con i Rak-Su

Sicuramente tutti si aspetteranno che il brano ‘If I Get My Way’ diventi la nuova hit della band. Inoltre, sembrerebbe che la possibile collaborazione con i nuovi vincitori di X Factor UK ( i Rak-Su) sia sempre più vicina alla realizzazione.

I Rak-Su sono la prima boyband ad aver mai vinto il contest britannico. Dunque una collaborazione con il gruppo tutto al femminile che tiene alta la bandiera del Regno Unito é doverosa.

Effettivamente, per i Rak-Su , non c’è pubblicità migliore che farsi promuovere dalla fantastica girl band che si é comodamente seduta sulle vette delle charts nazionali e internazionali.

La descrizione del video di ‘If I Get My Way’

Il video é spesso diviso in quattro quadranti che rappresentano le diverse realtà di Perrie, Jesy, Leigh-Anne e Jade. Ovviamente ogni inquadratura é personalizzata per quanto riguarda i colori il setting e le bambole utilizzate. Le Barbie, che vogliono raffigurare le ragazze inglesi, si trovano sedute in quattro scenari diversi: un salotto, una sala da pranzo, una camera da letto e un dehors. Ogni aspetto é stato curato nei minimi dettagli per rendere il video una realtà fantastica degna di un vero Barbie World.