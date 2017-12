Raiola, Donnarumma e Mirabelli: il triangolo esplosivo deflagrato in casa Milan

Esplode di nuovo il caso Donnarumma: botta e risposta tra i protagonisti

Si fa sempre più intricata la vicenda Gianluigi Donnarumma. Sono tornate prepotentemente le voci di un possibile addio da parte del giovane portiere dal Milan. Il suo agente, Mino Raiola, ha fatto sapere di voler stralciare il contratto posto in essere nello scorso mese di luglio, per trasferire il suo assistito verso altri lidi, su tutti quello del Paris Saint Germain, squadra che dovrà far fronte alla partenza, quasi certa, di Trapp, al fine di annoverare all’interno della propria rosa un portiere dal sicuro avvenire, che può, tra l’altro, disputare la Champions League. L’identikit, quindi, conduce a Gigio Donnarumma, il quale nella serata di mercoledì, in occasione della gara interna contro l’Hellas Verona, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ha dovuto assistere amaramente ad una dura contestazione inscenata dalla curva rossonera.

I tifosi del “diavolo” hanno indirizzato nei suoi confronti cori indicibili ed esposto uno striscione con su scritto:”Violenza morale 6 milioni all’anno e l’ingaggio di un fratello parassita? Ora vattene la pazienza è finita”. Gigio a seguito di ciò è crollato in lacrime nello spogliatoio, consolato ed incoraggiato da capitan Bonucci, immagini, queste, che hanno evidenziato ulteriormente il difficile e complesso stato d’animo del numero novantanove rossonero. Al termine della gara, Gennaro Gattuso è corso in difesa del suo calciatore, affermando con convinzione che Donnarumma sia un professionista serio e leale, che non ha mai parlato di cessione, aggiungendo che tale situazione rischi di farlo passare come “mostro” quando invece si tratti di un ragazzo dotato di una spiccata morale.

Anche il d.s. Mirabelli ha voluto come far da scudo al portiere rossonero, puntando invece il dito verso colui che reputa il responsabile di tale vicenda intricata, ovvero l’agente Mino Raiola: “Gigio non ha mai espresso la volontà di andare via, certamente c’è qualcuno che vuole architettare qualcosa ad arte, ma tuteleremo la società. Non c’è nessun incontro in programma con Raiola, Donnarumma ha un contratto fino al 2021 e non ho nulla da dirgli. Siamo più che mai vicini a Gigio, ho sorriso inizialmente di fronte a queste cose che sono uscite, poi la situazione è diventata seria: dovrà venirci a chiedere supplicandoci di andare via. Dovesse succedere, la cessione starà alle nostre intenzioni. C’è un signore che sta danneggiando la nostra immagine e quella del nostro club. Credo che un giorno Donnarumma capirà dove stanno il bene e il male. Violenza morale? Non credo si possa mai dire una roba del genere: c’è qualche signore che sta diventando uno showman. Addio a gennaio? No, assolutamente. Gigio dovrà venire da noi e dovremo vedere a che condizioni eventualmente accettare”.

Questo è quanto accaduto nella serata di mercoledì, mentre ieri, a margine della festa di Natale avvenuta a San Siro, con protagonisti la prima squadra e il settore giovanile del Milan, Gigio ha pensato bene di postare un pensiero su instagram, in cui ha smentito buona parte delle dichiarazioni, a lui attribuite nei giorni scorsi: “E’ stata una brutta serata e non me l’aspettavo! Non ho mai detto né scritto di aver subito violenza morale quando ho firmato il contratto. Nonostante tutto guardo avanti e testa alla prossima partita… forza Milan! “.

Quando tutto sembra subire una frenata necessaria al fine di riappacificare gli animi, ecco che giunge una dichiarazione al vetriolo rilasciata da Raiola, il quale si dimostra particolarmente pungente nei confronti del suo maggior detrattore, ovvero il d.s. Massimiliano Mirabelli: “Prendo atto di quello che dice Mirabelli su di me e contro di me, dopotutto siamo in un Paese democratico e può dire quello che pensa. Mirabelli ha un problema personale contro di me e usa Gigio Donnarumma per attaccarmi. Ma io non ne farò un circo mediatico e, ancor di più, non voglio che questo venga fatto sulla pelle di Gigio”. Prosegue il botta e risposta a corollario di questo caso di calciomercato mai sopito ed aperto a qualsiasi scenario. Il Milan non vorrebbe perdere il suo elemento più talentuoso e dal futuro raggiante, Donnarumma è lì nel mezzo, alle prese nel parare non solo le conclusioni degli avversari ma le critiche che gli piovono addosso dall’opinione pubblica e dall’altro vi è Mino Raiola, il quale svolge in maniera cinica ed impeccabile il suo lavoro, con l’obiettivo di trovare una nuova squadra, a suo dire di prestigio, che possa accogliere l’attuale numero novantanove rossonero, visto che l’agente italo-olandese più volte ha ribadito di non essere affatto convinto della politica societaria e degli investimenti effettuati dal club di via Aldo Rossi.