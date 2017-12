“Stavo pensando a te”: Fabri Fibra e Tiziano Ferro annunciano una versione inedita del brano

Una vera sorpresa per tutti i loro fan più affezionati: Fabri Fibra e Tiziano Ferro duetteranno in una versione inedita di “Stavo pensando a te”

Ancora una sorpresa pre-natalizia per gli amanti della musica e in particolare di quella di Fabri Fibra e Tiziano Ferro: i due artisti presenteranno una versione inedita a due voci di “Stavo pensando a te”. L’annuncio è arrivato dalle pagine social dei due cantanti: il prossimo 17 dicembre, in diretta dal programma televisivo di Rai3 “Che tempo che fa”, i due artisti canteranno “Stavo pensando a te”. Subito dopo il brano sarà anche disponibile su tutti gli store digitali.

Al momento, in attesa dell’uscita ufficiale, i fan possono accedere soltanto al pre-sale su Sportify, in modo da poter essere i primi ad avere accesso al brano dal momento in cui viene pubblicato.

Ecco il messaggio condiviso su Twitter da Tiziano Ferro:

È tanta la stima che Tiziano Ferro ha del suo collega rapper, e la collaborazione è di sicuro frutto di una bella intesa. Ferro ha infatti detto del rapper: “Fibra è uno dei pochi veri geni della scrittura in rima. Uno che ha davvero cambiato le regole: incontaminato e onesto. Collaborare con lui è sempre stato un grande sogno”

Allo stesso tempo anche Fibra ha sottolineato i punti in comune tra il suo modo di lavorare nella musica e quello di Tiziano Ferro. Nonostante le differenze stilistiche e di genere, alla base c’è lo stesso impegno e la stessa precisione, un lavoro dove “nulla è lasciato al caso”.

Non resta che attendere il 17 sera per poter ascoltare a “Che tempo che fa” il duetto. Noi siamo molto curiosi del risultato, e voi?