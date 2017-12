Roma Cagliari: prob. formazioni e dichiarazioni della vigilia di Di Francesco e Lopez

La Roma con l’intento di superare il Cagliari per tornare a brillare in campionato

Nell’anticipo serale di un ricco sabato calcistico, la diciassettesima giornata di serie A presenta la sfida tra Roma e Cagliari. I giallorossi, attualmente quarti in classifica a quota trentacinque e con una gara ancora da recuperare, sono reduci dal pareggio a reti bianche rimediato al Bentegodi contro il Chievo, fermati da un Sorrentino in versione saracinesca. Tra le mura amiche, la banda di Di Francesco, ha inanellato quattro vittorie consecutive in campionato, sei se sommiamo i trionfi con Chelsea e Qarabag in Champions League. L’Olimpico, quindi, come fortino inespugnabile, per tentare di riannodare il filo con la vittoria, affinché anche i capitolini possano dire la propria nell’accesa e, mai come in questa stagione, equilibrata corsa scudetto.

Il Cagliari, invece, non ottiene i tre punti in A dallo scorso 19 novembre, dal colpo esterno alla Dacia Arena nei confronti dell’Udinese. Da quella gara in avanti, i sardi hanno inanellato una sconfitta e due pareggi di fila al cospetto di Bologna e Sampdoria. I rossoblù, a seguito di questi risultati, occupano il quattordicesimo posto a quota diciassette, a sei punti di distanza dal terzultimo gradino occupato dalla Spal. Nel frattempo, nella giornata di ieri, sia Di Francesco che Lopez hanno presieduto le rispettive conferenze stampa della vigilia.

Il tecnico dei giallorossi ha così parlato della sfida che attende la sua squadra contro il Cagliari, non lesinando qualche indicazione sui possibili calciatori che scenderanno in campo: “Nainggolan? Sarebbe un grandissimo errore se pensassi alla Juventus, potrebbe giocare dall’inizio domani sera. Io vedo la condizione generale dei giocatori, Strootman per esempio si è allenato ieri per la prima volta insieme agli altri. Ho lavorato con Schick in queste settimane ed è possibile, non dico se domani (oggi ndr), che possa giocare con Dzeko. Non mi piace però sentire parlare di coppia, perché noi giochiamo con tre punte. Nel tridente può essere utilizzato sia da punta centrale che sull’esterno. Lo preferisco a destra per come intendo io il calcio, ma può giocare anche a sinistra. E’ un giocatore che deve lavorare tanto e migliorare la sua condizione fisica. Vi posso assicurare che ha ampi margini di miglioramento e grandi mezzi tecnici e fisici. Detto questo deve ancora lavorare tanto rispetto agli altri, ma questo non significa che non possa partire dal primo minuto”.

Dal quartier generale rossoblù, invece, queste le parole pronunciate da Diego Lopez alla vigilia di una sfida delicata, contro i giallorossi: “Non è vero che non abbiamo nulla da perdere. In palio ci sono tre punti: dobbiamo cercare di fare risultato, attraverso il gioco e la prestazione, mostrando la determinazione giusta. La Roma ha tanti pregi ma anche noi possiamo dire la nostra. Rispetto a sabato scorso recuperiamo Barella, un nostro giovane che sta facendo benissimo. Mi ricorda Pisano, anche lui venuto dal vivaio e sempre sul pezzo, con la determinazione e la testa giusta, non sbaglia un allenamento. Nicolò rappresenta un esempio per tutti i ragazzi del settore giovanile: non si sente arrivato, non si accontenta e lavora per migliorarsi ogni giorno”.

Spostando l’attenzione sulle probabili formazioni, Di Francesco si affiderà al consueto e collaudato 4-3-3 con Alisson in porta, Manolas e Juan Jesus a comporre la coppia centrale di difesa, Florenzi e Kolarov agiranno sulle corsie esterne. A centrocampo spazio al trio formato da Pellegrini, De Rossi (nuovamente arruolabile dopo le due giornate di squalifica) e Strootman, mentre in attacco Perotti e Schick agiranno ai lati della punta centrale Dzeko. Lopez, invece, risponderà con il 3-5-2 affidandosi a Rafael tra i pali, linea di difesa formata dal terzetto Pisacane, Andreolli e Romagna. Sugli esterni spazio a Padoin e Van der Wiel, mentre la mediana sarà occupata da Barella, Cigarini e Ionita. In attacco il tandem sarà composto da Pavoletti e Joao Pedro. L’arbitro designato per dirigere la gara dell’Olimpico è il signor Antonio Damato della sezione di Barletta.