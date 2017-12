Torino Napoli: prob. formazioni e dichiarazioni della vigilia di Mihajlovic

Il Napoli,atteso nell’arena del “Grande Torino”, proverà a conquistare i tre punti in palio

La diciassettesima giornata di serie A presenta, alle ore 18, un anticipo davvero interessante tra Torino e Napoli. I granata giungono a quest’appuntamento galvanizzati dalla discussa vittoria ottenuta nel turno precedente contro la Lazio. La banda guidata da Sinisa Mihajlovic è reduce da sei risultati utili consecutivi, con i tre punti in casa che, però, latitano dallo scorso 29 ottobre in occasione del 2-1 inflitto al Cagliari. Mai come in questa stagione i granata sembrano attanagliati da un’evidente forma di “pareggite”, considerando che siano ben otto gli incontri terminati con il segno “X”, equamente distribuiti tra loro, in quanto ai quattro pareggi rimediati al “Grande Torino” fanno il paio gli altri quattro siglati lontano dalle mura amiche. Attualmente, il Toro, occupa il nono posto a quota ventitre, a quattro lunghezze più giù dal sesto posto che garantirebbe l’accesso in Europa a fine stagione.

I partenopei, invece, non vincono in campionato dallo scorso 26 novembre, ossia dal colpo esterno, per 0-1, in casa dell’Udinese, da lì in avanti una sconfitta e un pareggio con il dato allarmante degli zero goal segnati. L’ultimo attaccante di ruolo ad aver timbrato il cartellino è stato Insigne (regolarmente convocato per la trasferta di Torino dopo il principio di pubalgia che lo ha messo fuori causa nella sfida in Champions contro il Feyenoord e in campionato contro la Fiorentina) il 18 novembre in occasione di Napoli-Milan, mentre Mertens e Callejon, in A, non “gonfiano la rete” dal 29 ottobre quando misero ko il Sassuolo. Gli azzurri sono secondi in classifica con trentanove punti all’attivo, a meno uno dalla capolista Inter e con lo scettro di miglior difesa del torneo, con soli dieci goal subiti, al pari proprio dei nerazzurri e della Roma. Come di consueto Maurizio Sarri non ha rilasciato alcuna dichiarazione della vigilia, con la squadra che è partita dall’aeroporto internazionale di Capodichino intorno alle ore 17 di ieri per atterrare in quel di Torino-Caselle due ore più tardi, circa.

Mentre dalla sponda granata, Mihajlovic non si è sottratto dal rispondere alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa, rilasciando le seguenti dichiarazioni principali: “La vittoria di Roma ci ha stappato come una bottiglia di champagne. Ci voleva. Sicuramente non dobbiamo montarci la testa e dobbiamo restare umili. Ma è servito anche all’ambiente. Se domani (oggi ndr) vinciamo col Napoli facciamo un grande salto, ma se perdiamo non iniziamo a parlare di crisi. Ci vuole equilibrio nei giudizi. Come sempre noi entriamo in campo per fare la nostra partita. Il Napoli è l’unica squadra che l’anno scorso ci ha preso a pallate. Io mi ricordo i goal di Mertens all’andata e anche il 5-0 del ritorno. Spero che come me lo ricordino anche i giocatori, anche se qualcuno di loro l’anno scorso non c’era. Ljajic è a disposizione. Vediamo se domani (oggi ndr) gioca titolare o a gara in corso. I giocatori con le palle, e penso che lui lo sia, mettono in campo la rabbia accumulata. Domani (oggi ndr) affronteremo il Napoli: è l’ultima big, poi il calendario è un po’ più in discesa e avremo l’occasione di fare punti. E in ogni caso, avremo poi molto tempo per rimediare”.

Spostando l’attenzione sulle probabili formazioni, Mihajlovic dovrebbe affidarsi al collaudato 4-3-3 con Sirigu in porta, coppia centrale di difesa composta da N’Koulou e Burdisso, mentre sugli esterni agiranno De Silvestri e Molinaro. La mediana dovrebbe essere formata dal terzetto Rincon-Valdifiori-Baselli, in avanti, invece, Iago e Ljajic agiranno ai lati della punta centrale Belotti, con quest’ultimo a digiuno di goal in campionato dallo scorso 20 settembre. Sarri risponderà con il solito 4-3-3, modulo a specchio, affidandosi ai titolarissimi, fatta eccezione per l’assenza, causa infortunio, di Ghoulam. Reina tra i pali, Albiol e Koulibaly a comporre la coppia centrale di difesa. Lungo le fasce fiducia a Hysaj e Mario Rui. A centrocampo agiranno Allan, Jorginho e Hamsik, con lo slovacco alla ricerca della rete numero centoquindici con la maglia del Napoli che gli permetterebbe di eguagliare il record detenuto da un “mostro sacro” quale Diego Armando Maradona. In attacco spazio al tridente delle meraviglie, con Insigne e Callejon ai lati del folletto belga Mertens. L’arbitro designato per dirigere il match è il signor Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo.