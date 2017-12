I 14 album più attesi in uscita nel 2018

Alcuni dei più grandi artisti del mondo si stanno preparando a pubblicare un po’ di nuova musica

Nel 2017 sono usciti alcuni album molto importanti, da Divide di Ed Sheeran a Reputation di Taylor Swift. Che dire poi dei dischi rilasciati da Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Stormzy e Jay Z. Poi c’è stato il debutto da solista degli ex membri One Direction: Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan.

Ma ormai il 2017 è quasi terminato, quindi strizziamo l’occhio verso il 2018, che non appare così lontano. Ne vedremo delle belle! Qualche nome? Jack White, Arctic Monkeys, Nicki Minaj, Bastille, Bruno Mars e Craig David.

Dai un’occhiata alla lista qui sotto per conoscere quali sono gli album più attesi del 2018:

Craig David

Il ritorno di Craig David nel 2016 è stato uno dei migliori e più meritati nella storia musicale del cantante del Regno Unito. Following My Intuition ha ottenuto il primo posto nella classifica degli album inglesi e l’artista britannico è tornato come uno dei musicisti più richiesti in circolazione.

Per ora ha pubblicato due singoli estratti dal prossimo album The Time Is Now: “Heartline” e “I Know You” con i Bastille. Il disco presenta anche alcune collaborazioni niente male, come quella con JP Cooper.

Jack White

Il nuovo album del frontman dei The White Stripes è “bizzarro”, stando alle sue parole. Jack White ha recentemente rilasciato l’acclamato Lazaretto nel 2014 e ha rivelato che stava lavorando al follow-up quest’estate, scherzando sul fatto che sarebbe stata un’ottima musica da ascoltare durante il giardinaggio. Billboard riporta che il nuovo disco sarà rilasciato durante la prima metà del 2018.

Charli XCX

Attualmente sta intrattenendo molto bene i suoi fan grazie ai nuovi mixtapes come Pop 2 creando diverse collaborazioni niente male. Nonostante le nuove canzoni, Charli XCX non si accontenta e, finalmente, pubblicherà il suo terzo album, il follow-up di Sucker, nel 2018.

Muse

L’ottavo album della rock band britannica dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2018, così come circolato ultimamente sulla rete. Il frontman Matt Bellamy ha detto a Radio X dopo aver rilasciato il singolo “Dig Down” all’inizio di quest’anno: “Anche se per sentire l’album complessivo bisognerà aspettare, alcune canzoni saranno disponibili da subito.” Quindi il 2018 sarà un anno importante anche per i Muse.

Arctic Monkeys

Il bassista Nick O’Malley si è lasciato scappare qualche info preziosa durante un’intervista con la rivista For The Ride. Ha detto che la band è impegnata nella registazione di un nuovo album e che questo sarebbe uscito nel 2018. L’ultimo disco degli Arctic Monkeys uscì nel 2013.

Secondo un account creato da alcuni fan della band, potremmo ascoltare il primo singolo estratto dall’album già a gennaio 2018.

Nicki Minaj

Mentre non ci sono tracce confermate su questo lavoro in corso, la rapper di New York ha promesso che il follow-up di The Pinkprint sarà “un classico album hip hop” e probabilmente il suo miglior lavoro discografico.

In un’intervista rilasciata a Dazed nel mese di settembre di quest’anno, Minaj ha aggiunto: “Penso che questa nuova epoca sarà sicuramente la più memorabile e di maggior impatto della mia carriera.” Se lo dice Nicki io ci credo.

Camila Cabello

L’album da solista dell’ex cantante delle Fifth Harmony uscirà il 12 gennaio 2018. Il 2017 è stato un anno di successo per lei e grazie ad “Havana” apparirà anche nella colonna sonora del film Netflix con Will Smith intitolato Bright.

Parlando del disco ha detto: “È molto importante per me, e lo sarà anche per le persone che lo ascolteranno.”

Interpol

Nell’anno in cui hanno onorato il 15° anniversario del loro album di debutto, Turn On The Bright Lights, gli Interpol torneranno nel 2018 con il sesto album in studio. Secondo quanto riferito, verrà pubblicato l’anno prossimo tramite la Matador Records. La band ha registrato l’album nella propria città natale, New York.

Fall Out Boy

Il nuovo disco dei Fall Out Boy uscirà il 19 gennaio e sarà intitolato MANIA. Sono già confermate 10 tracce tra cui “Young and Menace” o la canzone “Champion”. La band ha affermato che questo nuovo album sarà un infuso della loro carriera musicale.

The 1975

Su Instagram è stato il frontman Matt Healy a spiegare qualcosa a riguardo:

“I nostri primi tre album rappresentano la storia di una persona, la mia storia”, ha spiegato all’inizio di quest’anno. “Questa persona ha attraversato l’adolescenza fino ad arrivare alla maturità, ha affrontato il successo e sta provando a mediare fra le due fasi. La terza fase è quella attuale e, come sappiamo, diventa difficile capire al meglio il presente.”

Manic Street Preachers

I rocker gallesi stanno pianificando di pubblicare il loro album Resistance Is Futile il 6 aprile 2018. Una dichiarazione pubblicata insieme all’annuncio dell’album riportava: “I temi principali di Resistance Is Futile sono la memoria e la perdita, la storia dimenticata, la realtà confusa e l’arte come nascondiglio e ispirazione. È ossessivamente melodico, facendo riferimento sia all’energia ingenua di Generation Terrorists che alla direzione orchestrale di Everything Must Go.

Bastille

Dopo l’album del 2016 Wild World, i Bastille hanno affermato di essere al lavoro sul terzo album e che questo uscirà all’inizio del 2018.

Vampire Weekend

Il loro ultimo album, Modern Vampires of the City è uscito nel 2013, ed Ezra Koenig ha affermato che il follow-up è all’80% del suo sviluppo.

Il quarto disco in studio della band sarà il primo senza il membro fondatore Rostam Batmanglij. All’inizio di quest’anno Koenig ha fornito un aggiornamento in cui diceva che il 2017 sarebbe stato usato per “registrare, provare a finire al più presto l’album”. Ha inoltre rivelato il titolo provvisorio: “Mitsubishi Macchiato.”

Bruno Mars

È di oggi la notizia che Bruno Mars rilascerà una nuova canzone il 4 gennaio 2018. La cosa più importante da sapere è che questa sarà la prima e più importante canzone estratta dal suo quarto album in studio, che probabilmente uscirà nella primavera dell’anno prossimo.

Se avete gradito questa lista, restate sintonizzati sul magazine per scoprire altre novità.