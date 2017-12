Anitta è super sexy nel video di Vai Malandra…

Analisi del singolo Vai Malandra di Anitta

Ho perso il conto di quanti nuovi singoli siano stati rilasciati da Anitta nel 2017 ma eccone uno nuovo di zecca!

Intitolata “Vai Malandra“, la canzone è stata annunciata quattro mesi fa, ma è stata appena rilasciata su tutte le piattaforme digitali. Il video musicale è stato presentato ugualmente nella giornata di oggi su YouTube ed ovviamente non delude, soprattutto se siete amanti del corpo caliente della sexy cantante latina.

“Vai Malandra” è una collaborazione con Mc Zaac, Maejor, Tropkillaz e DJ Yuri Martins. È una versione molto urban cantata in portoghese. Non capite una parola di Portoghese? Non preoccupatevi, il video musicale riferisce molto bene il significato della canzone.

Il testo ha una trama sessuale quindi? Beh, pare proprio di sì… e dal video musicale traspare proprio questo aspetto. Cosa vedono i miei occhi felici? Un sacco di belle ragazze in bikini nelle favelas brasiliane e soprattutto Anitta, che ovviamente non sfigura al cospetto delle gentil modelle e non si vergogna a mostrare la cellulite a inizio clip. Dopotutto la bellezza è anche imperfezione.

Diciamo che non sarà il singolo del secolo, ma se vi piacciono le belle ragazze potrete anche apprezzare la canzone. Qui sotto il testo di Vai Malandra.

Testo di Vai Malandra

Vai malandra (an, an)

Eta louca, tu brincando com o bumbum (an, an)

Tutudum (an, an)

Vai malandra (an, an)

Eta louca, tu brincando com o bumbum (an, an)

Tutudum (an, an)

Tá pedindo (an, an)

Se prepara, eu vou dançar presta atenção (an, an)

Tutudum (an, an)

Cê aguenta? (an, an)

Se eu te olhar, descer e quicar até o chão (ela brinca não)

Tutudum (an, an)

Desce, rebola gostoso

Empina me olhando, te pego de jeito

Se eu começar embrazando contigo é:

“Taca, taca, taca, taca”

Desço, rebolo gostoso

Empino te olhando

Te pego de jeito

Se começar embrazando contigo é (ah)

Não vou mais parar

Cê vai aguentar

Não vou mais parar

Cê vai aguentar

Vai malandra

Show me some’

Brazilian baby u know I want ya

Booty big sit a glass on it

See my zipper put that ass on it

Hypnotized by the way you shake it

I can’t lie I’m tryna see you naked

Anitta baby I’m tryna spank it

I can give it to u can u take it?

Já tá louca, bebendo

Tão solta, envolvendo eu tô vendo

Não para não

Vai malandra (an, an)

Eta louca, tu brincando com o bumbum (an, an)

Tutudum (an, an)

Vem malandra (an, an)

Eu tô loca, tô brincando com o bumbum (an, an)

Vai malandra (an, an)

Turn around and put it down on me (an, an)

Baby (an, an)

Vai malandra (an, an)

Eta louca, tô brincando com o bumbum (an, an)

Vai malandra (an, an)

Turn around and put it down on me (an, an)

Baby (an, an)

Vai malandra (an, an)

Eta louca, tô brincando com o bumbum (an, an)

Baby (an, an)

Desce, rebola gostoso

Empina me olhando, te pego de jeito

Se eu começar embrazando contigo é:

“Taca, taca, taca, taca”

Desço, rebolo gostoso

Empino te olhando

Te pego de jeito

Se começar embrazando contigo é (ah)

Não vou mais parar

Cê vai aguentar

Não vou mais parar

Cê vai aguentar

Throw it back on me and Zaac

Make it clap yea I’m into that

Pullin trax yea I’m into that

From the back yea I’m into that

Big dog to the kitty cat

Young boss where the Millys at

In favela where it’s litty at

And the whole Brazil is feelin that

Já tá louca, bebendo

Tão solta, envolvendo eu tô vendo

Não para não

Vai malandra (an, an)

Eta louca, tô brincando com o bumbum (an, an)

Baby (an, an)