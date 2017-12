Bruno Mars rilascerà una nuova canzone il 4 gennaio 2018

La prima canzone del 2018 di Bruno Mars

È passato ormai più di un anno da quando le mie orecchie hanno ascoltato l’ultimo inedito firmato da Bruno Mars. Dispiaciuto? Un pochino, ma a quanto pare non per molto.

Infatti, il 4 gennaio 2018 uscirà una nuova canzone di Bruno Mars. Gary Trust, che di mestiere fa il “Co-Director of Charts/Hot 100 Chart Manager/Chart Beat Editor” di Billboard, insomma… uno che di musica un po’ ne ascolta, ha lasciato cadere una bomba pochi minuti fa, di fatto annunciando su Twitter questa nuova traccia di Bruno.

Anche se il messaggio non appare più online, il testo non lascia dubbi:

New @BrunoMars music Jan. 4 …

— Gary Trust (@gthot20) 18 de diciembre de 2017

Purtroppo non si conosce ancora nulla riguardo a questo brano, se non la data di uscita. Probabilmente sarà il singolo più importante per quanto riguarda il quarto album di Bruno Mars.

“24K Magic” è stato rilasciato a novembre 2016 e molti – compreso il sottoscritto – non vedono l’ora di sentire questa nuova canzone prevista a inizio 2018. Se il 4 gennaio sarà il giorno in cui il singolo verrà rilasciato, possiamo sicuramente aspettarci l’uscita di un nuovo album nella primavera del 2018. Mi aspetto qualcosa in più rispetto a 24K Magic, che personalmente non mi aveva entusiasmato in toto.

Restate sintonizzati con noi, il 4 gennaio 2018 non tarderà ad arrivare. Per ingannare l’attesa, ecco una canzone di Bruno Mars. Beh… niente male vero?