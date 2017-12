Chandler Riggs taglia i capelli: The Walking Dead perde il suo Carl?

Dopo la puntata di midseason di The Walking Dead il destino di Chandler Riggs, alias Carl, è appeso a un filo. Cosa vorrà dire il suo cambio di look?

Attenzione spoiler della puntata 8×08

Dopo la doccia fredda del finale della puntata di midseason, il taglio di capelli di Chandler Riggs ci fa pensare ad una sola cosa: Carl muore di sicuro.

Sì perché, anche se potrebbe sembrare spacciato, c’è ancora chi crede che possa esserci una speranza per lui. Sono infatti tante le teorie dei fan che credono che il giovanissimo Carl si possa salvare, anche se è stato chiaramente morso dai vaganti.

Il taglio di capelli

Nonostante le speranze di gran parte del pubblico, in questi giorni, come un fulmine a ciel sereno, una foto postata da Chandler Riggs sul suo profilo Twitter ufficiale rimette tutto in discussione. Il giovane attore, infatti, ha postato la foto del suo cambio di look dopo aver tagliato i capelli che ormai portava lunghi fino alle spalle. Cosa significherà per il destino del suo personaggio? Carl muore davvero?

new hair who dis pic.twitter.com/fHq22R5I3C — chandler riggs (@chandlerriggs) 16 dicembre 2017

Tutto fa pensare alla volontà di Chandler di dare un taglio con il suo personaggio, di perdere quindi la sua identità di Carl per tornare ad essere se stesso. Ovviamente molti fan continueranno a sperare, anche se le parole dello showrunner Scott Gimple non lasciano spazio ad interpretazioni:

Quello è un morso e si risolverà come si sono risolti tutti i morsi nello show. Quello che accadrà nel prossimo episodio sarà molto importante per la storia di Carl e per l’intera storia. Al momento Carl è vivo e ha delle cose da risolvere. Ma il suo è un biglietto di sola andata, anche se mi piace pensare che quanto vedremo nel prossimo episodio sarà molto importante per la sua vita e per le vite degli altri personaggi

Insomma, sarebbe meglio rassegnarsi e accettare la prossima morte di Carl. Di sicuro gli autori avranno pensato a qualcosa di spettacolare per lui, ma pare proprio che dovremo abituarci alla sua assenza.

The Walking Dead tornerà a febbraio del prossimo anno, con la seconda parte della stagione 8.