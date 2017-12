Elio e le Storie Tese a Sanremo 2018 con “Arrivedorci”: così diranno addio alla musica

Molti sono sorpresi dalla loro presenza a Sanremo 2018, ma gli Elio e le Storie Tese chiariscono: ci saremo per il nostro addio con il brano “Arrivedorci”

È stato lo stesso Claudio Baglioni a chiedere agli Elio e le Storie Tese di partecipare al Festival di Sanremo 2018, nonostante la band avesse dato notizia del suo scioglimento qualche mese fa. In effetti la loro presenza sorprende, e molti hanno pensato che in definitiva l’annuncio del loro addio fosse soltanto una buona pensata di marketing. Pare invece che il palco dell’Ariston sia solo il modo più autorevole per salutare i propri fan.

Non sarà, quindi “Licantropo Vegano” l’ultimo brano degli Elio e le Storie Tese, ma “Arrivedorci”, un titolo che con la classica ironia degli Elii ci fa pensare che sia stato scritto appositamente per l’occasione.

Il Tour d’Addio

Anche quello che doveva essere il concerto d’addio, programmato per domani 19 dicembre al Forum di Assago, non sarà l’ultimo concerto degli Elio e le Storie Tese. La band infatti ha fatto sapere con un comunicato ufficiale che: “Dal 20 aprile saranno in tour in tutta Italia con il Tour d’Addio, per raggiungere tutti i fan che non sono riusciti a partecipare al Concerto d’Addio”.

Insomma, Elio e compagnia non hanno intenzione di sparire da un giorno all’altro, ma di intraprendere un cammino fatto di addii pressoché infinito. Lungo il tragitto ci sarà anche il Festival di Sanremo.

Per tutti i fan degli Elii sparsi in Italia, il comunicato ha una buona notizia:

“Quando è stato annunciato il concerto del 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago – recita la nota -, il Tour d’Addio non era stato programmato; di conseguenza, onde evitare disagi al pubblico proveniente da regioni differenti dalla Lombardia, tutti i residenti extra-lombardi che hanno acquistato il biglietto per il concerto di domani sera avranno diritto a un biglietto omaggio per una tappa del Tour d’Addio relativamente alla propria regione di residenza”

Un vero addio o una trovata commerciale?