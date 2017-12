“Macchine Mortali” il film prodotto da Peter Jackson ha il suo primo trailer italiano

Ecco il primo trailer ufficiale in italiano del film “Macchine Mortali” prodotto da Peter Jackson e scritto dal suo team della Nuova Zelanda. Trama e cast

Un nuovo progetto per Peter Jackson e per la sua squadra neozelandese, il film “Macchine Mortali”. La storia raccontata nel film è tratta dalla saga di quattro romanzi scritti da Philip Reeve dove, in un mondo che ha un’estetica vittoriana, vi sono tecnologie futuristiche e di fantascienza. Un prodotto davvero originale, il “retrofuturo” nel quale peter Jackson ha creduto e investito.

Risale infatti al 2009 l’opzione dei diritti da parte di Peter Jackson e Fran Walsh. La Universal co-produrrà il film insieme alla MRC e si occuperà della distribuzione nel mondo. Alla regia, invece, vi sarà Christian Rivers.

La sinossi ufficiale del primo libro

Futuro remoto. Tom, giovane Apprendista Storico di Terza Classe, vive in una Londra che si aggira per il mondo ormai deserto cercando di divorare altre città più deboli allo scopo di procacciarsi schiavi e risorse. Un caso fortuito porta il ragazzo a sventare il piano omicida di una giovane orribilmente sfigurata che attenta alla vita del capo della Corporazione degli Storici, l’archeologo Valentine. Prima che la misteriosa ragazza precipiti nel nulla del selvaggio Territorio Esterno, Tom riesce a farsi rivelare la sua identità. Ma, da quel momento, da eroe e si trasforma in preda.

Il cast di “Macchine Mortali”

Il cast di attori che sarà presente nel fim “Macchine Mortali” è composto da Robert Sheehan, Hera Hilmar, Hugo Weaving, Jihae, Leila George, Ronan Raftery e Stephen Lang.

Il film debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 13 dicembre 2018.