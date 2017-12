Il Principe Harry intervista Barack Obama a Kensington Palace

Il Principe Harry della casata dei Windsor ha intervistato l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama per il canale della BBC Radio 4.

Tecnicamente il podcast é già stato registrato, quindi l’intervista é già avvenuta, ad ogni modo, l’incisione verrà riprodotta durante il periodo natalizio. Dunque, dovremo aspettare fino al 27 dicembre per sentire la formidabile ed inusuale intervista.

Il fidanzamento con Meghan Markle e la storia dell’attrice

Che dire… Il Principe Harry non cessa mai di sorprenderci! Anche il suo recente fidanzamento con la famosissima ed amatissima Meghan Markle non é sicuramente passato inosservato. Infatti, questa coppia ha già infranto un paio di regole della monarchia ma noi amiamo i due piccioncini proprio per questo!

Infatti, Meghan Markle é la prima attrice ad entrare a far parte della famiglia reale e non fa nemmeno parte della comunità della chiesa anglicana! Inoltre Meghan ha divorziato con l’ex marito

Trevor Engelson nell’agosto del 2013. Insomma, il curriculum della giovane donna non sembrerebbe proprio in regola per un matrimonio principesco. Ad ogni modo, si sa che la casata reale dei Windsor é al passo con i tempi e dunque (almeno per quanto riguarda il divorzio) la famiglia reale é diventata sempre più tollerante negli ultimi decenni.

Tuttavia mi dispiace deludere gli amanti della famiglia reale. Per chi ancora vedesse Meghan come la prima donna di colore ad entrare in una famiglia reale europea si sbaglia di grosso. Questa é una grande falsità. Effettivamente ci sono stati svariati casi analoghi nella storia di diverse monarchie europee.

Dunque, solamente in Inghilterra, Meghan sarebbe stata preceduta dalla Regina Charlotte di Mecklenburg-Strelitz. Anche se le origini etniche della moglie di Giorgio III sono ancora dubbie poiché molti vogliono tutt’ora negare l’evidenza, sembra proprio che il lignaggio della regina inglese Charlotte derivi proprio da un ramo della famiglia reale portoghese con origini africane.

Ad ogni modo, tale aspetto é poco rilevante poiché siamo sicuri che Meghan sarà un vento di innovazioni per molti altri motivi!

La descrizione dell’intervista

Tornando all’intervista con Barack Obama, non é ancora possibile comunicare l’intero contenuto della registrazione. Ad ogni modo, possiamo dirvi un paio di aspetti divertenti ed interessanti. Infatti é stato postato un video su Twitter dal profilo di Kensington Palace. Nella registrazione si può vedere l’inizio dell’intervista. In quei pochi momenti, si può notare il Principe Harry mentre é intento a dare dei consigli tecnici all’ex presidente. Il dialogo tra i due sembra quasi impacciato ma risulta estremamente divertente. Del resto, essere intervistati da un principe non capita molto spesso, neanche nella vita di un presidente come Barack Obama!