Shinoda parla del futuro della band dei Linkin Park

Il membro dei Linkin Park Mike Shinoda ha dichiarato una nuova notizia riguardante il futuro della band.

Il gruppo nu-metal si é esibito in un concerto tributo in ottobre al fine di celebrare la vita di Bennington, il cantante della band morto durante quest’anno.

Ad ogni modo, la band deve ancora confermare la propria continuazione sulla scena musicale dopo il decesso del cantante. Shinoda ha recentemente dichiarato che il gruppo non si cimenterà nel tour olografico che tutti si aspettavano.

Rispondendo ad un fan in un Instagram live il membro della band ha dichiarato di aver ricevuto dei suggerimenti su un tour in onore di Bennington ma ha assicurato che il gruppo non ha alcuna intenzione di lavorare ad un progetto simile.

Mike ha continuato dicendo che sarebbe impossibile lavorare con un ologramma di una persona tanto amata da tutti i membri della band. Effettivamente sarebbe troppo provante a livello emotivo.

Nel frattempo, Shinoda si é recentemente espresso sulla pubblicazione del nuovo live album dei Linkin Park. L’artista ha dichiarato che questo progetto é stato un ottimo modo per riflettere e comunicare i bei momenti che la band ha vissuto con il cantante recentemente scomparso.

Shinoda ha continuato mostrando un futuro incerto per la carriera della band e per i membri individuali. Ad oggi non é ancora dato sapere cosa ne sarà dei Linkin Park.

Il nuovo album dei Linkin Park

Il nuovo album é stato registrato durante la tournée dei Linkin Park intitolata One More Light Tour 2017. Nel progetto, la band voleva che i fans percepissero la magica atmosfera degli spettacoli live del gruppo.

Sulla copertina dell’album si può notare un chiaro tributo alla vita di Chester Bennington. Questo sticker é un commovente modo per ricordare, ancora una volta, i bei momenti passati con il cantante ormai deceduto.

La band si augura di aver comunicato la magia di quei momenti con Chester che saranno per sempre indimenticabili.

I fans della band sono stati il vero e proprio fulcro del tributo al cantante. Gli ammiratori, infatti, hanno anche assistito alla performance emotivamente toccante del memorial per il cantante avvenuto durante questo ottobre.

Che dire, Chester era l’icona ed il volto della band, senza di lui i Linkin Park non saranno più gli stessi. La scomparsa del cantante ha segnato e scosso per sempre la vita del gruppo e dei fans. Non sarà facile andare avanti e superare questa tragedia!