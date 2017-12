Ian McKellen si dice disposto a tornare nei panni dello stregone Gandalf anche al di fuori della trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson

Che Amazon Studios abbia comprato i diritti per poter produrre una serie tv basata sul prequel de Il Signore degli Anelli, lo sappiamo ormai da tempo. Molti fan affezionati alle due trilogie create da Peter Jackson (Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit) hanno però da subito storto il naso. Il capolavoro del fantasy, scritto da Tolkien, ha molti seguaci che restano fedeli alla storia originale, e che vedono in una potenziale serie tv un vero disastro.

Ad essere d’accordo con loro è anche l’attore John Rhys-Davies, che nel film di Jackson veste i panni del nano Gimli. In una recente intervista, infatti, aveva dichiarato che una tale notizia avrebbe fatto rivoltare nella tomba il povero Tolkien. Non tutti però sembrano d’accordo; Ian McKellen, in un’intervista con il presentatore inglese Graham Norton, ha palesato la sua disponibilità a vestire nuovamente i panni del saggio stregone Gandalf.

Come sarebbe a dire “un altro Gandalf”?- ha detto a Norton che gli chiedeva le sensazioni del vedere il suo personaggio interpretato da qualcun’altro – Non ho detto di sì ma solo perché nessuno me l’ha ancora chiesto



Anche come ospite alla Festa del Cinema di Roma 2017, Ian McKellen non aveva nascosto la sua apertura verso la tv con un bel “perché no!?”.

Che aspettarsi quindi? Una possibile partecipazione di Ian McKellen alla serie tv? Di sicuro l’attore non si tirerebbe indietro, e con il suo solito umorismo ha anche sottolineato che l’età e gli anni che passano non sono un problema per un ruolo come quello di Gandalf:

Gandalf ha più di 7000 anni, non sarei troppo vecchio per interpretarlo

Vedremo cosa ci serberà il futuro riguardo alla serie tv. Rivedere Gandalf, in ogni caso, sarebbe davvero bellissimo, anche in una serie discutibile…