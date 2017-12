Ocean’s Eight: ecco il Trailer dello spin-off tutto al femminile di Ocean’s Eleven

Finalmente il primo trailer ufficiale in italiano di “Ocean’s Eight”, film tutto al femminile che segue la linea dei precedenti Ocean’s

Un nuovo colpo da mettere a segno a New York, e questa volta la squadra di ladre professioniste è tutta al femminile. Capitanate da Sandra Bullock nei panni di Debbie Ocean, il gruppo di complici è formato da Cate Blanchett, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Rhianna, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter e Awkwafina.

Un cast di tutto rispetto, che di sicuro darà forma ad una storia avvincente, piena di astuzia e umorismo. Ancora non si sa niente riguardo alla presenza di George Clooney nei panni del famigerato Danny Ocean, che ad ogni modo in “Ocean’s Eight” veste i panni di produttore esecutivo.

Il collegamento con i film precedenti della saga avviene in “Ocean’s Eight” proprio tramite Debbie Ocean (Bullock), sorella del defunto Danny. Una delle prime scene pare essere infatti proprio quella in cui la donna fa visita alla tomba di suo fratello. Ma, come accennavamo prima, chissà se Danny sarà davvero fuori dai giochi oppure scopriremo che si trattava di una morte apparente.

Il film, che nelle sale cinematografiche italiane arriverà il 21 giugno 2018, sarà diretto dal regista candidato all’Oscar Gary Ross, anche autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Olivia Milch.

La trama di Ocean’s Eight

La storia è incentrata su un gruppo di ladre professioniste che tenteranno di mettere a segno il colpo della vita al galà “Met Ball” di New York. Ognuna delle otto donne ha una sua specilità che la vita però ha fatto mettere da parte per altre cose. Sarà proprio Debbie a cercarle e radunarle per organizzare il colpo dei colpi.

Il resto del cast, che affiancherà le già citate protagoniste, è composto da Damian Lewis, Katie Holmes, James Corden, Richard Armitage, Olivia Munn, Dakota Fanning e Adriana Lima.