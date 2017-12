Continua il successo di Gue Pequeno con il nuovo singolo “Punto su di te” estratto dall’album “Gentleman”. Guarda il video e leggi il testo del singolo

Quinto singolo estratto dall’album “Gentleman”, con “Punto su di te” Gue Pequeno torna a regalarci emozioni, anche grazie ad un bellissimo video girato all’ippodromo SNAI di San Siro. Dopo il successo di “Guersace”, quindi, tocca ora a “Punto su di te”.

Nonostante il titolo del singolo porti a pensare ad una dedica speciale per qualcuno, il rapper milanese ha più volte ribadito che in realtà la canzone non è dedicata a nessuno in particolare. Il video però, ci riporta verso una storia d’amore. Infatti le immagini girate all’Ippodromo di Milano ci mostrano proprio una storia d’amore raccontata sullo sfondo di una corsa di cavalli. Giochi di sguardi e parole taciute che accompagnano molto bene le parole della canzone.

Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 22 dicembre, tratto dall’album “Gentleman” certificato disco di platino in Italia.

Gue Pequeno, che risulta essere al terzo posto come artista più seguito su Sportify, inizierà a febbraio i suoi concerti in tutta Italia con il “Gentleman Tour”. Prima tappa sarà Milano, al Fabrique, il 9 e 10 febbraio 2018.

Punto su di te – il testo della canzone di Gue Pequeno

Punto su di te, giocherò per vincere

Perché fino adesso ho perso già abbastanza

Mami sei in cima ai pensieri miei più di prima

Che mi dimentico la rima

Non trovo più le chiavi della Bima

E tu mi dai questa adrenalina

Mi sveglio, sei meglio di Adriana Lima

Appena sei da sola colgo la mia chance

Sapevo avrei vinto fin dalla prima manche

Lenti scure, ma non sto bluffando

(Lenti scure, ma non sto bluffando)

Se un ragazzo della strada può farcela o no

Ho scommesso su questo mio goal.

Yeah, Players only

Io con te faccio all-in

Scommetto che ti innamori di un bad boy

Teniamoci questo segreto tra noi.

Punto su di te, giocherò per vincere

Perché fino adesso ho perso già abbastanza

Punto su di te, giocherò per vincere

Finché non saremo soli nella stanza

Perché sei tu la mia scommessa

Perché sei tu la mia scommessa

Perché sei tu la mia scommessa

Ed ora rischio tutto quel che ho.

Perché sei tu la mia scommessa

Perché sei tu la mia scommessa

Perché sei tu la mia scommessa

Ed ora rischio tutto quel che ho.

Mami, sei vera? Io sarò reale

Fino alla scala io sarò reale

Vuoi stare tra i vincitori o tra i vinti?

Vuoi stare tra i veri o stare tra i finti?

Escono i tattoo dallo smoking

Regina di cuori, sì, vuole il suo king.

Mami non fingere, io conosco

Ti leggo tutti i segnali del corpo

E punterò tutto quanto sul rosso

E viaggerò senza essermi mai mosso.

Yeah, Players Only

Io con te faccio all-in

Tutti ‘sti rapper vogliono fare i re

Ma è ritornato l’asso, mo’ lo sai che c’è?

Punto su di te, giocherò per vincere

Perché fino adesso ho perso già abbastanza

Punto su di te, giocherò per vincere

Finché non saremo soli nella stanza

Perché sei tu la mia scommessa

Perché sei tu la mia scommessa

Perché sei tu la mia scommessa

Ed ora rischio tutto quel che ho.

Perché sei tu la mia scommessa

Perché sei tu la mia scommessa

Perché sei tu la mia scommessa

Ed ora rischio tutto quel che ho.