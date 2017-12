Craig David pubblica una nuova versione di ‘Have Yourself A Merry Little Christmas’

Craig David ha condiviso una cover festiva del classico di Judy Garland intitolato ‘Have Yourself A Merry Little Christmas’.

La versione di Craig é stata eseguita in un’esibizione dell’artista che si é accompagnato con il caldo e avvolgente suono di un pianoforte. Questa é ormai la fine di un anno pieno di successi e disfatte per l’artista inglese che é tornato sulla scena nel 2016 con il suo album ‘Following My Intuition’.

In una dichiarazione, l’artista inglese ha comunicato con i propri fans dicendo che il 2017 é stato un grande anno per lui e per la propria musica. David é estremamente grato a tutti i propri fans e supporters. Inoltre, Il cantante ha dichiarato di amare molto questo periodo dell’anno in particolare poiché in questa occasione egli può riflettere su quanto é stato incredibile l’ultimo periodo affianco ai propri cari. Il cantante può finalmente godersi un po’ di quality time con la propria famiglia dopo un anno di duro lavoro.

I futuri progetti di Craig David

Inoltre, Craig David avrà proprio bisogno di molto, moltissimo riposo, infatti, é ormai risaputo che il 2018 sarà un altro anno estremamente impegnativo per l’artista inglese. Effettivamente il nuovo album del cantante intitolato ‘The Time is Now’ verrà ufficialmente pubblicato il 26 gennaio 2018. Tutti i fans hanno già ascoltato il singolo apripista del nuovo progetto di Craig intitolato ‘I Know You’. La collaborazione con i Bastille ha fatto proprio impazzire il pubblico che non sta più nella pelle e non vede l’ora di ascoltare l’intero album.

La sublime collaborazione segue al recente singolo intitolato ‘Heartline’. Ad ogni modo, le collaborazioni di Craig nel nuovo album non finiscono qui. Infatti, é ormai ufficiale che nel nuovo progetto dell’artista sentiremo le voci e la musica di molti altri artisti come: JP Cooper, AJ Tracey, Ella Mai e Goldlink.

Tuttavia la collaborazione con i Bastille é stata molto importante per Craig da un punto di vista personale. Infatti l’artista ha dichiarato di essere molto legato al gruppo. Effettivamente, era da tempo che ci si aspettava un singolo simile.

Craig ha dichiarato di essere estremamente eccitato per la pubblicazione del suo nuovo album. Bisogna dire che anche noi aspettiamo con emozione il 26 di gennaio! Ad ogni modo, nel frattempo, ci possiamo consolare con la nuova versione di ‘Have Yourself A Merry Little Christmas’ fatta proprio dal nostro amatissimo Craig David!