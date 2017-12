Per anni ci sono state voci secondo le quali il regista James Cameron fosse preoccupato per la figura di Kate Winslet in Titanic.

Eppure l’attrice ha risposto affermando di non essere stata costretta a perdere peso, spiegando che invece le era stato dato un personal trainer per prepararsi per il ruolo.

Parlando con Entertainment Weekly, l’attrice premio Oscar, 42 anni, ha spiegato:

“Ti dirò cosa hanno fatto, e in realtà pensandoci ora, lo hanno fatto davvero bene. Chiaramente erano preoccupati per tutti noi, dovevamo essere abbastanza forti fisicamente, perché era come essere in un campo di addestramento.”.

Aggiungendo un personal trainer nonostante praticasse già nuoto quattro volte a settimana.

“Quindi, se hanno avuto qualche preoccupazione che io fossi leggermente più formosa di quanto volessero, hanno fatto un dannato bel lavoro a nascondere ciò con un personal trainer a bordo”.

Kate – che in precedenza aveva rivelato di essere stata svergognata da crudeli prepotenti nella sua adolescenza – ha anche ammesso che era “assolutamente nervosa” a dover filmare la sua famosa scena di nudo con Leonardo DiCaprio, ma credeva che l’esecuzione fosse “gestita abbastanza bene”.

Kate, dopo aver parlato dei suoi problemi con il suo corpo quando era una bambina, ha annunciato che non sale su una bilancia da 12 anni.