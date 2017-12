Jimmy Page ha rivelato che verranno pubblicate delle canzoni inedite dei Led Zeppelin nel 2018.

La leggenda della chitarra di 73 anni e i suoi compagni di band – Robert Plant e John Paul Jones – celebrano il loro 50° anniversario l’anno prossimo, e la star di “Stairway to Heaven” ha dichiarato che daranno ai loro fan molte “sorprese”, tra cui tracce mai ascoltate prima.

In un video pubblicato sul sito web dell’Academy of Achievement: “Ci sarà sicuramente un prodotto Led Zeppelin che uscirà, che le persone non hanno ascoltato, perché ci sto lavorando. Il prossimo anno sarà il 50esimo anno quindi ci sono tutti i tipi di sorprese che escono. ”

I rocker di “Whole Lotta Love” rilasceranno materiale inedito su “The Complete BBC sessions”, un re-mastering del loro album “BBC Sessions” del 1997, che includeva otto registrazioni inedite, tre delle quali in una sessione persa nel 1969 .

Un terzo disco dell’album aggiornato, che è stato rimasterizzato con la supervisione di Page, presenta il trio di brani dimenticati, ‘I Can not Quit You Baby’, ‘You Shook Me’ e l’unica performance registrata di ‘Sunshine Woman’ .

Page ha detto in precedenza: