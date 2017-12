La prima metà della stagione 8 di The Walking Dead è terminata ma molti sono gli interrogativi ancora aperti: ecco 11 questioni irrisolte e alcune teorie

Attenzione spoiler sulle prime 8 puntate della stagione 8.

Il finale di midseason di The Walking Dead 8 ha lasciato molti dei fan a bocca aperta. Aver scoperto che Carl è stato morso da un vagante e che molto probabilmente morirà, ha intristito gran parte di noi fan che seguono la serie tv sin dalla primissima puntata. Ma il destino di Carl non è l’unico interrogativo che ci ha lasciato la prima parte della stagione.

1- In che modo esattamente Negan e i Salvatori sono fuggiti dal Santuario

Bisogna ammettere che il fatto non è molto chiaro. Sappiamo che Eugene aveva un piano per portare lontano la mandria di zombie tramite la musica, ma la narrazione è stata abbastanza confusa. Mentre Eugene spiegava il suo piano a Negan, Rick si è presentato al Santuario con gli Scavengers. I Salvatori però sono riusciti a scappare e anche ad organizzarsi talmente bene da mettere sotto scacco istantaneamente il Regno, Alexandria e Hilltop.

Un suggerimento ci viene dato da Simon, quando, bloccando Maggie, spiega che Eugene ha avuto un’idea brillante per allontanare la mandria di zombie. Nelle sue parole c’è infatti la velata minaccia del riuscire a pilotare i vaganti su Hilltop usando lo stesso metodo. Diciamo che, più che spiegare la cosa, ci è stata suggerita. O almeno questa è la nostra interpretazione.

2- Che fine fanno gli Scavengers?

Il fatto che siano dei topi di fogna era già molto chiaro, e l’hanno riconfermato ancora una volta: una volta fallito l’assalto al Santuario, infatti, gli Scavengers si sono immediatamente dispersi. Dove sono andati? Sono tornati alla loro discarica? Rivedremo ancora gli uomini di Jadis?

In ogni caso bisogna ammettere che anche questa volta sono stati davvero inutili… tranne che per mostrarci Rick in mutande!

3- Che cosa accadrà a Enid e Aaron?

La coppia Enid e Aaron diretti ad Oceanside è piaciuta a molti degli spettatori. Lui ha perso l’uomo che amava, e lei ha l’indole giusta per fargli compagnia. Eppure, le cose non sono andate secondo i piani. Dopo aver trovato il modo di portare un dono alle donne di Oceanside, Enid ha sparato (e colpito alla perfezione) il leader delle donne, Natania. La scena si è chiusa su Enid e Aaron accerchiati da donne armate fino ai denti, con la nipote di Natania in lacrime sul corpo esanime di sua nonna. Come si metteranno ora le cose?

Difficilmente il popolo di Oceanside si rivelerà aperto a partecipare alla guerra contro Negan dopo aver subito una tale perdita. Allo stesso tempo, però, la precedente mansione di Aaron come “reclutatore” di nuovi abitanti di Alexandria potrebbe rivelarsi molto utile. Staremo a vedere…

4- Che cos’è la visione di Rick da vecchio?

La stagione 8 di The Walking Dead è iniziata con una strana sequenza di Rick da vecchio, con Michonne e anche Carl. Inizialmente abbiamo ipotizzato si trattasse di un flashforward ma ora ci assalgono altri dubbi. Come può essere presente Carl, che sta per morire, in una visione del futuro? Potrebbe invece trattarsi di una visione-sogno di Rick? Un’allucinazione dovuta ai troppi traumi?

Non abbiamo ancora sufficienti elementi per dare una risposta, ma stando a quanto dichiarato da Scott Gimple, showrunner della serie, tutto avrà presto un senso molto chiaro. Questo ci conforta, e ci fa pensare che probabilmente nella prima puntata della seconda parte della stagione 8, tutti gli elementi avranno un senso.

5- Qual è il destino di Dwight?

Il doppio gioco di Dwight è venuto fuori. Uno dei Salvatori ha scoperto il suo tradimento, vedendolo uccidere alcuni uomini e lo ha ferito ad un braccio. Quale sarà ora il suo destino? Molti di noi magari immaginano che non tornerà tra i Salvatori, ma entrerà ufficialmente a far parte dei “buoni”, ma un’immagine del trailer della seconda metà di serie ci mostra ancora Dwight tra i Salvatori. Cosa accadrà quindi? Sarà ancora la nostra spia?

6- Maggie prende il posto di Rick come leader?

Nonostante Maggie sia uno dei tre obiettivi principali di Negan, Simon consente a Maggie di tornare a Hilltop dopo aver ucciso Neil (che quasi non conoscevamo) per continuare a produrre per i Salvatori. Una volta tornata, uccide uno dei Salvatori, suoi prigionieri, e si mette al lavoro per fortificare Hilltop contro qualsiasi attacco. Con Alexandria in rovina e Rick probabilmente un po’ distratto dalla morte di suo figlio, potrebbe significare che Maggie prenderà il posto di Rick come leader? La cosa non ci dispiacerebbe…

7- Dove andranno gli abitanti di Alexandria ora che la loro città è stata distrutta?

La puntata di midseason si è conclusa con gli abitanti di Alexandria nascosti nelle fogne, grazie ad un piano escogitato da Carl. Ma dove andranno ora? Una piccola anteprima della prossima puntata ci ha rivelato che Dwight raccomanda loro di continuare a nascondersi nelle fogne, almeno fino a quando i Salvatori non avranno smesso di cercarli nei boschi. Quello che succederà dopo, è ancora un mistero, anche se, tutto suggersce una riunione generale ad Hilltop.

8- Che ne sarà del povero Jerry?

Jerry, il fedele suddito di Re Ezekiel è rimasto in mano ai Salvatori quando Simon ha minacciato di ucciderlo d’avanti agli occhi rabbiosi di Maggie, per poi optare per Neal. Immaginiamo che Jerry si ritroverà in una cella dei Salvatori, probabilmente ricongiungendosi con Ezekiel (ed è quello che speriamo). Dopo che i guerrieri del Regno sono stati decimati, perdere anche Jerry sarebbe davvero troppo.

9- Padre Gabriel sopravvivrà?

L’ultima scena in cui l’abbiamo visto, è stata quella in cui Eugene lo aiuta a scappare dal Santuario insieme al dottor Carson. A parte questo spiraglio di speranza, sappiamo però che le condizioni di salute di Padre Gabriel sono davvero precarie, e quindi il suo destino è davvero appeso ad un filo. La compagnia di un dottore ci rende più tranquilli, ma non ci da la certezza della sua guarigione.

10- Carl morirà?

Il più grande degli interrogativi resta su Carl, sul morso ricevuto dai vaganti e sul suo destino ormai segnato. Nonostante la speranza sia l’ultima a morire, tutti gli indizi portano a pensare che Carl, come tutti quelli morsi fino ad ora, non sopravviverà. Riusciremo a farcene una ragione?

The Walking Dead 8, con la seconda metà della stagione, tornerà a febbraio 2018. Sarà una lunga attesa…